Знакомо? Вот такой вернулась домой девочка после первого школьного дня

Возвращение в школу после каникул всегда сложная задача не только для родителей, но и для малышей. Должно пройти время, прежде чем ребенок снова вольется в школьную жизнь.

Все эти сложности испытала 5-летняя Люси из Глазго. Мама нарядила малышку к первому школьному дню и сделала фото. На нем девочка улыбается, опрятна и в отличном настроении. Позже мама сделала фотографию уже после первого дня в школе. На снимке Люси выглядела абсолютно иначе.