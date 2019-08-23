Знакомо? Вот такой вернулась домой девочка после первого школьного дня

Возвращение в школу после каникул всегда сложная задача не только для родителей, но и для малышей. Должно пройти время, прежде чем ребенок снова вольется в школьную жизнь.
Все эти сложности испытала 5-летняя Люси из Глазго. Мама нарядила малышку к первому школьному дню и сделала фото. На нем девочка улыбается, опрятна и в отличном настроении. Позже мама сделала фотографию уже после первого дня в школе. На снимке Люси выглядела абсолютно иначе.
Фото: facebook.com/barrheadnews
«У нее была юбка почти на лодыжках и бантик на затылке. Наверное, одежда дочки была немного велика, а радость от встречи с друзьями – необъятна», – рассказала METRO мама Люси.
Люси была в восторге от встречи с друзьями в первый школьный день, поэтому очень устала и даже уснула раньше обычного. Когда мама поинтересовалась у дочери, что было в первый школьный день, она получила классический ответ любого ребенка: «ничего особенного».
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