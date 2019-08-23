Прямой эфир

Вывел на чистую воду. Кот помог женщине узнать о тайнике мужа

23 августа 2019 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Говорят, что кот приносит в дом счастье. С этим определённо согласна пользовательница Facebook, домашний питомец которой помог ей узнать один очень волнующий секрет.

Как сообщает AsiaOne, в один из дней кот забрался на шкаф и столкнул оттуда коробку. Когда коробка упала и раскрылась, из неё выпали деньги. Обрадованная женщина пообещала предоставить питомцу в качестве угощения целую жареную рыбу.

Вывел на чистую воду. Кот помог женщине узнать о тайнике мужа-1

Фото: facebook.com/bovy.naka.9

Жительница Таиланда пояснила, что муж должен был отдавать ей больше денег на домашние расходы, поскольку у них так принято. Однако мужчина часть денег складывал в тайник. Всего там оказалось около 65 долларов.

Вывел на чистую воду. Кот помог женщине узнать о тайнике мужа-4

Фото: facebook.com/bovy.naka.9

Аналогичное неудачное стечение обстоятельств случилось в Китае.

Девочка разбила вазу, в которой её папа 13 лет прятал от мамы свои сбережения (здесь подробнее).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин
23 августа 2019 07:45

Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин

Была свидетельницей. Дарья Домрачева показала трогательные фото со свадьбы Надежды Скардино
22 августа 2019 10:59

Была свидетельницей. Дарья Домрачева показала трогательные фото со свадьбы Надежды Скардино

Иметь неширокую кость и 5 лет не рожать. Что ещё требовали от участниц советских ансамблей
22 августа 2019 09:46

Иметь неширокую кость и 5 лет не рожать. Что ещё требовали от участниц советских ансамблей