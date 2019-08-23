Вывел на чистую воду. Кот помог женщине узнать о тайнике мужа
Говорят, что кот приносит в дом счастье. С этим определённо согласна пользовательница Facebook, домашний питомец которой помог ей узнать один очень волнующий секрет.
Как сообщает AsiaOne, в один из дней кот забрался на шкаф и столкнул оттуда коробку. Когда коробка упала и раскрылась, из неё выпали деньги. Обрадованная женщина пообещала предоставить питомцу в качестве угощения целую жареную рыбу.
Фото: facebook.com/bovy.naka.9
Жительница Таиланда пояснила, что муж должен был отдавать ей больше денег на домашние расходы, поскольку у них так принято. Однако мужчина часть денег складывал в тайник. Всего там оказалось около 65 долларов.
Фото: facebook.com/bovy.naka.9
Аналогичное неудачное стечение обстоятельств случилось в Китае.
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