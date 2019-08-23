Вывел на чистую воду. Кот помог женщине узнать о тайнике мужа

Говорят, что кот приносит в дом счастье. С этим определённо согласна пользовательница Facebook, домашний питомец которой помог ей узнать один очень волнующий секрет.

Как сообщает AsiaOne, в один из дней кот забрался на шкаф и столкнул оттуда коробку. Когда коробка упала и раскрылась, из неё выпали деньги. Обрадованная женщина пообещала предоставить питомцу в качестве угощения целую жареную рыбу.