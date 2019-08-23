«Один вожатый договорился с ребятами встретиться на берегу озера». Легенда лагеря «Зубрёнок»

Наталия Богдя, воспитатель Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Каждый вожатый по истечению каждой смены с удовольствием встречается со своими ребятами, с которыми он проводил эти незабываемые дни. И вот, по этой легенде, один вожатый договорился со своими ребятами встретиться ровно через год в определенном месте на берегу озера, они все встретились. Спустя некоторое время встретилась меньшая часть, ровно через 10 лет, может быть, даже и больше, к сожалению, на берег озера пришел только один вожатый. Я думаю, что эта скульптура может больше отразить то, что сердце вожатого всеобъемлющее и может сохранить абсолютно все воспоминания, сохранить все лица тех ребят, которые дарили когда-то улыбки. И независимо от того, встретятся они или нет, самое главное, чтобы дети знали: сердце вожатого вмещает каждого ребеночка, с которым он встречается.