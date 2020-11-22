Дочь не могла понять, почему мама постоянно ходит с ней на кухню. Ответ лежал на поверхности

Каждое утро женщина приходила на кухню в то время, когда дочка делала себе обед на работу. Девушка просила маму подождать, чтобы не толкаться, но та отказывалась. Пользовательница Reddit под ником Alotofeggcups поделилась своей трогательной историей. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе университета и работает. Автор публикации также добавила, что у неё СДВГ, поэтому она предпочитает не отклоняться от заранее намеченного плана, чтобы ничего не забыть. Итак, каждое утро ровно в 9:55 Alotofeggcups идёт на кухню, чтобы приготовить себе ссобойку. Весь процесс занимает не более 10 минут. Но в то же самое время на кухню всегда приходит мама девушки. Поскольку кухня небольшая, автор публикации просила маму подождать, чтобы им не приходилось толкаться. Но женщина всегда отказывалась ждать.

Фото: pixabay.com

Тогда Alotofeggcups попробовала выбрать другое время, но её мама вновь последовала за ней. Девушка решила готовить себе обед на работу вечером, но и тут её сопровождала мама. Наконец, автор истории решила задействовать тяжёлую артиллерию: она вымыла всю посуду, убрала её из посудомоечной машины, вынесла мусор, протёрла столы. На кухне решительно нечего было делать. И вот Alotofeggcups пришла на кухню, а следом явилась мама. Тогда девушка сказала, что она подождёт, пока женщина не закончит свои дела, а затем продолжит. Мама заверила, что уже всё. Но как только дочь начала собирать ссобойку, у женщины снова появились дела на кухне. И в один день мама Alotofeggcups всё-таки случайно её толкнула, в результате чего девушка порезалась ножом. Девушка разозлилась и сказала, что именно поэтому она хотела, чтобы её мама не толкалась с ней на кухне. Родители были обижены словами дочки.

Фото: pixabay.com