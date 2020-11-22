Парень попросил девушку перестать заваливать его сообщениями. Она так и сделала, а молодой человек теперь грустит

Девушка часто отправляла своему парню много сообщений, не дожидаясь его ответа. Через какое-то время юноша попросил её прекратить.
Пользовательница Reddit под ником SadFlowerHappyFace рассказала, что она и её молодой человек живут в опасном районе. Поэтому девушка часто пишет ему и спрашивает, всё ли с ним хорошо. Поначалу юноша радовался такому беспокойству.
Однако прошло некоторое время, и огромный поток сообщений начал раздражать парня. Он заявил, что взрослый и самостоятельный человек, который не должен ни перед кем отчитываться. Поэтому он попросил SadFlowerHappyFace прекратить так много ему писать. Девушка признала правоту парня и стала придерживаться простого принципа: писать одно сообщение и ждать ответа.
Одним утром автор истории написала очередное безобидное сообщение: хорошо ли спал юноша. Через 6-7 часов парень ответил, что всё хорошо, он едет на работу. Затем прошло некоторое время.
После работы молодой человек позвонил и обиженно спросил, почему у него нет обычного потока из множества сообщений. Он признался, что надеялся их увидеть, а теперь у него возникло чувство, что девушка больше не беспокоится о нём. SadFlowerHappyFace пришла в смятение, но на всякий случай извинилась. Теперь она планирует серьёзно поговорить с юношей, чтобы узнать, чего он всё-таки хочет.
О том, что находиться в отношениях не всегда просто, не понаслышке знает другая девушка. Она заглянула в историю браузера парня и сделала неприятное открытие – здесь подробности.