Парень попросил девушку перестать заваливать его сообщениями. Она так и сделала, а молодой человек теперь грустит

Девушка часто отправляла своему парню много сообщений, не дожидаясь его ответа. Через какое-то время юноша попросил её прекратить.

Пользовательница Reddit под ником SadFlowerHappyFace рассказала, что она и её молодой человек живут в опасном районе. Поэтому девушка часто пишет ему и спрашивает, всё ли с ним хорошо. Поначалу юноша радовался такому беспокойству.

Однако прошло некоторое время, и огромный поток сообщений начал раздражать парня. Он заявил, что взрослый и самостоятельный человек, который не должен ни перед кем отчитываться. Поэтому он попросил SadFlowerHappyFace прекратить так много ему писать. Девушка признала правоту парня и стала придерживаться простого принципа: писать одно сообщение и ждать ответа.