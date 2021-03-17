Семья переехала в новый дом и была шокирована, когда открыла чердак. Вот что они там нашли

Семья переехала в новый дом и вдруг обнаружила на чердаке то, что осталось от предыдущих «жильцов». Там лежало больше 50 змеиных шкур! Как сообщает Courier Mail, cупруги из Австралии наводили порядок в новом доме, а когда обнаружили шокирующую находку на чердаке, поняли, что, возможно, они живут здесь не одни. Они сразу же позвонили в службу отлова змей.

Змеелов Рид Ньюэлл приехал на место вызова и полностью обследовал чердак дома. Он достал оттуда 57 змеиных шкур, и на фото лишь некоторые из них.

«Я не мог сказать, от скольких змей это было, но это определенно не одна. Там была шкура коврового питона, а также обычной древесной змеи».

Кстати, живых змей сотрудник так и не обнаружил.

«Я знаю, что накануне они провели уборку на крыше, и вероятно, это наделало много шума и напугало все, что там пряталось, прежде чем я приехал».

Ньюэлл признался, что был на многих крышах, но никогда прежде не видел подобного. Беспокоило то, что крыша была всего семь на семь метров. В отличие от змеелова владельцы дома отнеслись к находке очень спокойно. Конечно, они удивились, но не больше, чем профессиональный змеелов.