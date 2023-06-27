Женщина, выросшая в приёмной семье, нашла своих родственников спустя 54 года

Как сообщает Daily Mirror, женщина выросла в приемной семье и узнала об этом в подростковом возрасте. Родители рассказали Кэролайн, что ее биологическая мать оставила ее в ящике из-под фруктов, когда девочке было всего 10 дней. Харрис-Грей прожила в приемной семье до 17 лет, в возрасте 23 лет вышла замуж за продавца автомобилей Дина, а через три года у них родился сын Люк, которому сейчас 29 лет.

После рождения собственного сына Кэролайн захотела отыскать своих биологических родителей и родственников. По словам женщины, она долгое время не решалась на поиски, так как не хотела расстраивать свою приемную семью. В 2016 году она все же решила найти биологических родственников и обратилась в программу Long Lost Family, которая является прототипом «Жди меня». В скором времени телевизионная команда раскрыла судьбу родного отца Кэролайн. Как оказалось, он ушел из жизни в 2009 году в возрасте 64 лет.

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что у женщины есть брат, 55-летний актер Пол, и 53-летняя сестра-художница Тина. По словам Харрис-Грей, она сразу же почувствовала связь с ними, когда встретилась. «У нас был одинаковый юмор. Было ощущение, что я знаю их целую вечность», – вспоминает она. Поиски биологической матери Кэролайн не увенчались успехом.

«Возможно, она увидит программу, но, если не захочет объявиться, я ее пойму. Встреча с ней была бы вишенкой на торте. Но я очень рада уже тому, что встретила своих брата и сестру и узнала о своем родном отце», – утверждает женщина.