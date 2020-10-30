Веганство и вегетарианство. В чём отличие и нет ли вреда для здоровья?

Первого ноября отмечается международный день вегана. А для тех, кто не слышал и не знает о таком типе питания, не отличает вегана от вегетарианца, объясняем. Вегетарианство – это общее название системы питания, придерживаясь которой человек употребляет в пищу продукты растительного происхождения. Но вегетарианец вегетарианцу рознь. Например, лактовегетарианцы могут позволить себе раз-другой молочные продукты, ово-вегетарианцы – яйца. А оволактовегетарианцы едят как молочное, так и яйца, не употребляют только мясо, птицу и рыбу. Существует отдельная группа – веганы. Вот они не едят мясо, птицу, рыбу, молочные и яичные продукты. Все исключительно растительного происхождения.

Екатерина Богдан:

В первый раз про веганство я узнала, когда работала в чайной, это была китайская чайная. И к нам пришли две гостьи, которые и поделились со мной о растительном типе питания. Мне эта тема очень понравилась, она мне откликалась. Я уже дома продолжала самостоятельно изучать эту тему через YouTube-канал, через соцсети. Спустя месяц моего такого обучения (это были документальные фильмы) и после очередного видео я приняла осознанное решение, что хочу быть на растительном типе питания.

Скептики любят утверждать, что человеку необходим белок животного происхождения, который из растительной пищи получить нельзя. Спросим у эксперта, так ли это на самом деле. Марина Марущик, нутрициолог:

Человек может, конечно же, жить без белков животного происхождения, если он компенсирует дефицит с помощью нутрицевтиков, витаминов, суперфудов.

За какими еще показателями необходимо следить людям, которые придерживаются веганства или вегетарианства? Марина Марущик:

Ни для кого не секрет, что люди, которые убрали из своего рациона жиры и белки животного происхождения, идут в растительную пищу, которая богата фруктозой, глюкозой, поэтому у них часто происходит перекос. Поэтому запоминаем, общий анализ крови, где мы смотрим гемоглобин, базовый биохимический анализ крови, ферритин, железо, трансферрин – это те показатели, которые позволят нам оценить уровень железа. Дальше – группа витаминов B9, B12, гомоцистеин, липидограмма – это оценка базы холестерина, а также глюкозограмма.

Екатерина Богдан:

Я ежегодно сдаю анализы, у меня со здоровьем все в порядке. Самочувствие у меня прекрасное, это одна из причин, почему я решила остаться на растительном питании. Если изучить дневной рацион веганов и вегетарианцев, можно заметить, что он так же разнообразен и сбалансирован, как у обычного человека, который ест все. Поэтому утверждение, что «не каждый мясоед здоров», здесь вполне уместно. Екатерина Богдан:

Завтрак – это обычно фрукты. Мой любимый вид завтрака сейчас – это отруби, банан, нектарин или яблоко и кокосовые сливки. Обед – это может быть какой-нибудь крем-суп или обычный овощной суп, тофу, запеченные овощи, киноа, рис. И я делаю дома сама хлеб из зеленой гречки. Перекусы – это могут быть фрукты, сыроедческие вкусняшки, десерты. И ужин, как правило, я смотрю по самочувствию, после шести я могу уже не есть, это могут быть салаты и какие-то фрукты.

Марина Марущик:

Сегодня важно выбирать тип питания не по модным диетам или книгам, а персонализировано. Вся медицина идет в персонализированную медицину. Что значит персонализированная? Это оценка твоего образа жизни, твоей генетики, текущих заболеваний, которые уже есть на данный момент, и целей в жизни. Чего хотим? Хотим забеременеть, построить бизнес, отрастить волосы и так далее.