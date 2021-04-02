Парень остался ночевать у девушки, но утром сбежал. К реальной жизни юноша не был готов

Молодой человек остался ночевать у девушки, но утром его уже не было. Парню было сложно принять тот факт, что его партнёрша человек, а не фея. Пользовательница TikTok под ником liana.m.c начала вести свой аккаунт ещё в 2019 году. Девушка публикует видео относительно редко, а количество просмотров её роликов колеблется от пары тысяч до сотен тысяч. Лишь несколько видеоисторий liana.m.c превысили отметку в миллион просмотров.

Фото: tiktok.com/@liana.m.c

Одним из таких популярных роликов стал тот, в котором раскрывается суровая правда жизни. Девушка рассказала, что пригласила к себе в гости с ночёвкой парня. Однако утром юноши и след простыл. Но хотя молодой человек ушёл по-английски, он всё-таки прислал ролик, в котором объяснил причину своего поступка.

Фото: tiktok.com/@liana.m.c

Выяснилось, что во сне liana.m.c храпит. Казалось бы, что тут такого? Если верить статистике за 2018 год, то храпу подвержена четверть всех людей. Однако если кто-то готов терпеть храпящего партнёра, то другие категорически не хотят. «Теперь я ненавижу себя», – сказала девушка в ролике.

Фото: tiktok.com/@liana.m.c