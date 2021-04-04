Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное
Есть люди, которые просто не представляют свою жизнь без домашних животных. Такой человек чувствует потребность ухаживать за кем-нибудь, гладить мягкую шёрстку или даже кожу, если он предпочитает держать дома рептилий.
Питомцы хотя и ценят заботу и любовь людей, не всегда ведут себя как паиньки. Иногда им просто так сильно хочется повредничать, что нет никаких сил сдержаться. И вот что бывает в таких случаях.
«Если я оближу это, оно не достанется никому»,
Фото: reddit.com/user/BoopBoop20
Фото: reddit.com/user/itsmecolson
«Злодей, требующий внимания»,
Фото: reddit.com/user/DoYourBestest
«Лучшее место для сидения в доме»,
Фото: reddit.com/user/mac_is_crack
Фото: reddit.com/user/rosseepoo
«Как наш кот встречает моего папу, когда он возвращается с работы»,
Фото: reddit.com/user/lilmcbirb
«Я не уделял ему достаточно внимания во время видеосвязи, поэтому он прибег к вандализму»,
Фото: reddit.com/user/snugthugwholikeshugs
«У нас появился новый щенок. Он не понимает, какие вещи не игрушки для жевания, а наша старшая собака не понимает, почему у нас появился щенок»,
Фото: reddit.com/user/emilybuckshot
«Сегодня я потерял своего кота. Когда я его нашёл, он смотрел на меня».
Фото: reddit.com/user/filochick05
Кстати, недавно мы показывали, что могут натворить домашние животные, пока никого нет дома. Даже маленькие дети не устраивают такой бардак – здесь подробности.