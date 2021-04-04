Прямой эфир

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное

04 апреля 2021 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть люди, которые просто не представляют свою жизнь без домашних животных. Такой человек чувствует потребность ухаживать за кем-нибудь, гладить мягкую шёрстку или даже кожу, если он предпочитает держать дома рептилий. 

Питомцы хотя и ценят заботу и любовь людей, не всегда ведут себя как паиньки. Иногда им просто так сильно хочется повредничать, что нет никаких сил сдержаться. И вот что бывает в таких случаях. 

«Если я оближу это, оно не достанется никому», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -1

Фото: reddit.com/user/BoopBoop20 

«Да блин, Лейла», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -4

Фото: reddit.com/user/itsmecolson 

«Злодей, требующий внимания», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -7

Фото: reddit.com/user/DoYourBestest 

«Лучшее место для сидения в доме», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -10

Фото: reddit.com/user/mac_is_crack 

«Затмил всех», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -13

Фото: reddit.com/user/rosseepoo 

«Как наш кот встречает моего папу, когда он возвращается с работы», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -16

Фото: reddit.com/user/lilmcbirb 

«Я не уделял ему достаточно внимания во время видеосвязи, поэтому он прибег к вандализму», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -19

Фото: reddit.com/user/snugthugwholikeshugs 

«У нас появился новый щенок. Он не понимает, какие вещи не игрушки для жевания, а наша старшая собака не понимает, почему у нас появился щенок», 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -22

Фото: reddit.com/user/emilybuckshot 

«Сегодня я потерял своего кота. Когда я его нашёл, он смотрел на меня». 

Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное -25

Фото: reddit.com/user/filochick05 

Кстати, недавно мы показывали, что могут натворить домашние животные, пока никого нет дома. Даже маленькие дети не устраивают такой бардак – здесь подробности

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть
04 апреля 2021 08:18

Женщина увидела во сне дверь и рассказала об этом дочке. Выяснилось, что потайная дверь действительно есть

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя
03 апреля 2021 14:15

Автопилот Tesla попал в пробку и попросил водителя взять управление на себя

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами
03 апреля 2021 10:00

В обычной жизни и в фильмах ужасов. Посмотрите на разницу между актёрами и их жуткими персонажами