Хозяева домашних животных показали свою обычную жизнь. Скучно не бывает, но терпение нужно стальное

Есть люди, которые просто не представляют свою жизнь без домашних животных. Такой человек чувствует потребность ухаживать за кем-нибудь, гладить мягкую шёрстку или даже кожу, если он предпочитает держать дома рептилий.

Питомцы хотя и ценят заботу и любовь людей, не всегда ведут себя как паиньки. Иногда им просто так сильно хочется повредничать, что нет никаких сил сдержаться. И вот что бывает в таких случаях.

«Если я оближу это, оно не достанется никому»,