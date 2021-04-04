Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь

Много лет назад девушка вышла замуж за сурового бородатого парня. Тогда она ещё не знала, что после рождения дочери в их семье появятся сразу две маленькие девочки.

Пользовательница TikTok Уитни Лоусон и её муж Дэниэл восемь лет назад стали родителями. С тех пор их дочь Кэйденс не раз заставляла маму с папой плакать от смеха. Сейчас девочка уже достаточно взрослая, чтобы ходить в школу.