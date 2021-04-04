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Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь

04 апреля 2021 10:51
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Много лет назад девушка вышла замуж за сурового бородатого парня. Тогда она ещё не знала, что после рождения дочери в их семье появятся сразу две маленькие девочки. 

Пользовательница TikTok Уитни Лоусон и её муж Дэниэл восемь лет назад стали родителями. С тех пор их дочь Кэйденс не раз заставляла маму с папой плакать от смеха. Сейчас девочка уже достаточно взрослая, чтобы ходить в школу. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -1

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

Ежедневные выходки ребёнка перед походом в учреждение образование и возвращение домой после учёбы так впечатлили Дэниэла, что он захотел почувствовать себя школьницей. Мужчина воплотил своё пожелание в жизнь и даже снял об этом ролик, который набрал более 16 миллионов просмотров. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -4

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

Вернувшись домой «после уроков», Дэниэл бросил на пол рюкзак, расшвырял обувь в разные стороны и принялся капризничать. Ещё до ужина мужчина побежал танцевать перед зеркалом, чтобы снять видео и опубликовать его в соцсетях. Далее он направился в ванную, где исключительно расточительно использовал шампунь и гель для душа. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -7

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

После ванной Дэниэл в образе школьницы нарядился в смешную пижаму, побежал есть хлопья, потом вяло поужинал, а потом попросил разрешения у «мамы» съесть мороженое. Наконец, мужчина поиграл с вентилятором, изображая робота, затем улёгся спать и потребовал у «мамы» поцелуй в щёку. Супруга нежно чмокнула мужа в бородатую щёку и ушла дальше заниматься своими делами. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -10

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

Поскольку Дэниэл в образе маленькой девочки так полюбился пользователям соцсети, позже мужчина опубликовал ещё три части. В первой он показал, как собирается в школу. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -13

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

Во второй – как ходит по магазинам. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -16

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

В третьей – как делает домашнюю работу. 

Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь -19

Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons

Кстати, недавно мы рассказывали о супругах, которые иначе подшучивают над своим ребёнком. Они дарят подарки младшей дочери и фотографируют завидующую старшую – здесь подробности

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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