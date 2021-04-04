Девушка вышла замуж за бородатого мужика, но живёт с маленькой девочкой. Просто внутри парня спал вовсе не зверь
Много лет назад девушка вышла замуж за сурового бородатого парня. Тогда она ещё не знала, что после рождения дочери в их семье появятся сразу две маленькие девочки.
Пользовательница TikTok Уитни Лоусон и её муж Дэниэл восемь лет назад стали родителями. С тех пор их дочь Кэйденс не раз заставляла маму с папой плакать от смеха. Сейчас девочка уже достаточно взрослая, чтобы ходить в школу.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
Ежедневные выходки ребёнка перед походом в учреждение образование и возвращение домой после учёбы так впечатлили Дэниэла, что он захотел почувствовать себя школьницей. Мужчина воплотил своё пожелание в жизнь и даже снял об этом ролик, который набрал более 16 миллионов просмотров.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
Вернувшись домой «после уроков», Дэниэл бросил на пол рюкзак, расшвырял обувь в разные стороны и принялся капризничать. Ещё до ужина мужчина побежал танцевать перед зеркалом, чтобы снять видео и опубликовать его в соцсетях. Далее он направился в ванную, где исключительно расточительно использовал шампунь и гель для душа.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
После ванной Дэниэл в образе школьницы нарядился в смешную пижаму, побежал есть хлопья, потом вяло поужинал, а потом попросил разрешения у «мамы» съесть мороженое. Наконец, мужчина поиграл с вентилятором, изображая робота, затем улёгся спать и потребовал у «мамы» поцелуй в щёку. Супруга нежно чмокнула мужа в бородатую щёку и ушла дальше заниматься своими делами.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
Поскольку Дэниэл в образе маленькой девочки так полюбился пользователям соцсети, позже мужчина опубликовал ещё три части. В первой он показал, как собирается в школу.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
Во второй – как ходит по магазинам.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
В третьей – как делает домашнюю работу.
Фото: tiktok.com/@theawesomelawsons
Кстати, недавно мы рассказывали о супругах, которые иначе подшучивают над своим ребёнком. Они дарят подарки младшей дочери и фотографируют завидующую старшую – здесь подробности.