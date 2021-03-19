Женщина сходила на первое свидание с новым мужчиной и чуть не сгорела от стыда. Но люди посоветовали им устроить ещё одно

Женщина пошла на свидание с мужчиной в парк аттракционов и прекрасно провела время. Но когда она дома посмотрела совместное видео, то захотела провалиться сквозь землю. Как сообщает The Mirror, Эмили Тедфорд вместе с новым парнем Брэндоном пошла на свидание в тематический парк аттракционов в США. Эмили подготовилась к свиданию и позаботилась о том, чтобы выглядеть красивой. Женщина даже нанесла макияж, хотя собиралась большую часть дня носить маску из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Фото: tiktok.com/@etedford1

На одном из аттракционов пара сняла свои маски, чтобы записать совместное видео. Тедфорд и Брэндон весело улыбаются, глядя в камеру. И потом свидание продолжилось. Когда же оно закончилось, Эмили вернулась домой и посмотрела видео и фотографии, которые были сделаны во время визита в парк.

Фото: tiktok.com/@etedford1

К своему стыду американка поняла, что у неё из-за маски размазалась помада. И хотя это было явно не самым приятным событием, Тедфорд опубликовала видео в TikTok, вероятно, чтобы получить сочувственные комментарии. Но пользователи соцсети оказались не так просты, они разделились на два лагеря.

Фото: tiktok.com/@etedford1

Первые утверждали, что Брэндон – негодяй, который поставил женщину в неловкое положение своим молчанием. Вторые пришли к выводу, что мужчина, наоборот, проявил тактичность, сделав вид, что ничего не заметил. Эмили захотела узнать, как всё было на самом деле, поэтому спросила у самого Брэндона, почему он промолчал. «Когда я увидел, что твоя помада немного размазалась, я не придал этому большого значения, потому что не подумал, что это выглядит плохо. Надеюсь, ты не злишься на меня за мои слова», – объяснил мужчина.

Фото: tiktok.com/@etedford1