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Женщина сходила на первое свидание с новым мужчиной и чуть не сгорела от стыда. Но люди посоветовали им устроить ещё одно

19 марта 2021 06:59
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Женщина пошла на свидание с мужчиной в парк аттракционов и прекрасно провела время. Но когда она дома посмотрела совместное видео, то захотела провалиться сквозь землю. 

Как сообщает The Mirror, Эмили Тедфорд вместе с новым парнем Брэндоном пошла на свидание в тематический парк аттракционов в США. Эмили подготовилась к свиданию и позаботилась о том, чтобы выглядеть красивой. Женщина даже нанесла макияж, хотя собиралась большую часть дня носить маску из-за ограничений, связанных с коронавирусом. 

Женщина сходила на первое свидание с новым мужчиной и чуть не сгорела от стыда. Но люди посоветовали им устроить ещё одно -1

Фото: tiktok.com/@etedford1

На одном из аттракционов пара сняла свои маски, чтобы записать совместное видео. Тедфорд и Брэндон весело улыбаются, глядя в камеру. И потом свидание продолжилось. Когда же оно закончилось, Эмили вернулась домой и посмотрела видео и фотографии, которые были сделаны во время визита в парк. 

Женщина сходила на первое свидание с новым мужчиной и чуть не сгорела от стыда. Но люди посоветовали им устроить ещё одно -4

Фото: tiktok.com/@etedford1

К своему стыду американка поняла, что у неё из-за маски размазалась помада. И хотя это было явно не самым приятным событием, Тедфорд опубликовала видео в TikTok, вероятно, чтобы получить сочувственные комментарии. Но пользователи соцсети оказались не так просты, они разделились на два лагеря. 

Женщина сходила на первое свидание с новым мужчиной и чуть не сгорела от стыда. Но люди посоветовали им устроить ещё одно -7

Фото: tiktok.com/@etedford1

Первые утверждали, что Брэндон – негодяй, который поставил женщину в неловкое положение своим молчанием. Вторые пришли к выводу, что мужчина, наоборот, проявил тактичность, сделав вид, что ничего не заметил. 

Эмили захотела узнать, как всё было на самом деле, поэтому спросила у самого Брэндона, почему он промолчал. 

«Когда я увидел, что твоя помада немного размазалась, я не придал этому большого значения, потому что не подумал, что это выглядит плохо. Надеюсь, ты не злишься на меня за мои слова», – объяснил мужчина. 

Женщина сходила на первое свидание с новым мужчиной и чуть не сгорела от стыда. Но люди посоветовали им устроить ещё одно -10

Фото: tiktok.com/@etedford1

Когда пользователи TikTok узнали ответ Брэндона, они были приятно удивлены и посоветовали Эмили дать мужчине шанс и сходить с ним на ещё одно свидание. 

Кстати, ранее мы рассказывали про другой курьёзный случай в парке аттракционов. Мужчина хотел получить скидку и переоделся в женщину – подробности здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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