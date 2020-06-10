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Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным

10 июня 2020 15:46
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Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.      

Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным -1

Фото: twitter.com/katehinds  

Снимок Кейт Хиндс из Нью-Йорка опубликовала в Twitter. Женщина сфотографировала стеллаж с книгами и написала, что на этом изображении прячется кот.      

Подписчики долго не могли понять, где же находится животное. Они просили хозяйку дать хотя бы подсказку и она согласилась.    

Кейт рассказала, что ее питомец спрятался за телевизором.

Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным -4

Фото: twitter.com/katehinds   

И увидеть можно было только его лапки.     

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи (читать далее).     

# Необычное # калейдоскоп # Кейт Хиндс

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