Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным

Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.
Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.
Фото: twitter.com/katehinds
Снимок Кейт Хиндс из Нью-Йорка опубликовала в Twitter. Женщина сфотографировала стеллаж с книгами и написала, что на этом изображении прячется кот.
Подписчики долго не могли понять, где же находится животное. Они просили хозяйку дать хотя бы подсказку и она согласилась.
Кейт рассказала, что ее питомец спрятался за телевизором.
Фото: twitter.com/katehinds
И увидеть можно было только его лапки.
Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи (читать далее).