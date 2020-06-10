Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным

Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.

Снимок Кейт Хиндс из Нью-Йорка опубликовала в Twitter. Женщина сфотографировала стеллаж с книгами и написала, что на этом изображении прячется кот.

Подписчики долго не могли понять, где же находится животное. Они просили хозяйку дать хотя бы подсказку и она согласилась.

Кейт рассказала, что ее питомец спрятался за телевизором.