Женщина попросила рассказать про парней, которые неудачно женились. Один из ответов оказался на грани фантастики

Пользовательница Reddit под ником MotherofHedgehogs задала вопрос, который поднялся в топ тем ресурса. И звучал этот вопрос так: «Парни, которые женились на невестзиллах, что случилось после свадьбы?» Один из комментаторов решил рассказать историю своего коллеги. Женщина под ником Gambitgrl сразу предупредила, что это не всё, что случилось с её коллегой, но это, вероятно, самые яркие случаи. Первый «звоночек» появился сразу после того, как мужчина сделал предложение. Девушка потеряла интерес к любой близости. Через неделю невеста уволилась, заявив, что ей нужно больше времени на подготовку свадьбы. Девушка поссорилась с мамой жениха, потому что хотела, чтобы родители будущего мужа оплатили половину всех свадебных расходов, но не имели права приглашать никого на торжество. То есть 95% людей на церемонию бракосочетания невеста хотела выбрать сама.

Фото: pixabay.com

В один из дней жених и невеста поссорились из-за завтрака. Мужчина отправился на работу. Вскоре ему пришло видео, где девушка сбривает себе в ванной волосы, кричит и плачет. Поскольку Gambitgrl в этот момент работала вместе с женихом, она тоже увидела этот ролик и посоветовала коллеге отправить его девушку на осмотр к психиатру. На свадьбу невеста опоздала на полтора часа. А потом ещё полтора часа переделывала свой макияж. Всё это время гости и жених ждали, когда девушка закончит свои приготовления. Пока священник и жених молились, невеста махала гостям, а также отправила свою маму за бутылкой воды, которую выпила, стоя у алтаря и не обращая ни на кого внимания. Когда церемония была завершена, за стол смогли сесть только новобрачные, а также друзья и родственники невесты. Всех остальных попросили повеселиться как-нибудь на улице. Поэтому Gambitgrl хоть и была на свадьбе, но не видела ни танца, ни разрезания торта.

Фото: pixabay.com

Когда раздавали еду на улице, невеста отправила жениха за пищей. Другие гости сказали, что свадьба – праздник для двоих и парень тоже имеет право отдохнуть. Но невеста настаивала, поэтому мужчина покорно согласился. Через месяц после церемонии бракосочетания мужчина был уволен. Причиной этому стали опоздания, а также тот факт, что супруга постоянно дёргала его с работы, поскольку у девушки были то одни, то другие проблемы. Через год после свадьбы Gambitgrl получила благодарственное письмо от девушки, которая поблагодарила за свадебный подарок и отметила, что у них с мужем не всё гладко. Ещё через несколько месяцев пара развелась.

Фото: pixabay.com