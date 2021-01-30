Попугай ел так много чипсов, что больше не мог летать. Пришлось сажать птицу на диету

Когда говорят о птицах, которые не умеют летать, обычно подразумевают пингвинов или страусов. Но переевший чипсов попугай тоже относится к нелетающим.

Как сообщает Metro, в 2020 году британка Хлоя Шортен приютила у себя 22-летнего попугая по кличке Бад. По словам девушки, птица обладала уникальным навыком – она могла услышать звук открываемой пачки чипсов на расстоянии 6,5 километров.