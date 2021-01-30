Попугай ел так много чипсов, что больше не мог летать. Пришлось сажать птицу на диету
Когда говорят о птицах, которые не умеют летать, обычно подразумевают пингвинов или страусов. Но переевший чипсов попугай тоже относится к нелетающим.
Как сообщает Metro, в 2020 году британка Хлоя Шортен приютила у себя 22-летнего попугая по кличке Бад. По словам девушки, птица обладала уникальным навыком – она могла услышать звук открываемой пачки чипсов на расстоянии 6,5 километров.
Кроме того, пристрастие Бада к картофельной закуски превратило его в милого пухлика. Он весил 620 граммов, а нормой для его вида является около 400. И хотя пернатый бегал вполне бодренько, летать он больше не мог. Любые попытки взлететь приводили к неминуемому падению.
Хлое пришлось пойти на суровые меры. Больше никто в её доме не смел мечтать о чипсах, чтобы Бад не испытывал искушения. После введения этого запрета пернатый быстро пришёл в форму и снова воспарил над землёй.
По словам Шортен, Бад очень забавный. Он здоровается и прощается с гостями, любит петь, а также научился смеяться. Теперь когда муж Хлои отмачивает шутки, Бад всегда заливается смехом.
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