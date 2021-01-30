Подруга попросила девушку поменяться местами, но она отказалась. Ещё бы, ведь это могло разрушить её жизнь

Девушка рассказала о случае, который произошёл с ней и её подругой. И люди уверены, что знакомая девушки ей не подруга.
Пользовательница Reddit под ником AITAFriendCar1234 около пяти лет дружит с девушкой по имени Дайя. Подругам по 23 года, они часто проводят время вмести, их семьи обладают примерно одинаковым уровнем доходов.
Несколько недель назад Дайя позвала AITAFriendCar1234 прокатиться вместе с ней. Поскольку машина автора истории в это время была на техосмотре, девушка согласилась.
Во время проезда перекрёстка Дайя не убедилась в том, что дорога свободна, в результате чего столкнулась с автомобилем. Другая машина была сильно повреждена, а находившийся за рулём человек не двигался.
AITAFriendCar1234 испугалась и вызвала полицию. В то же время Дайя начала умолять подругу, чтобы она села на водительское место. Автор истории удивилась. Подруга пояснила, что на самом деле у неё нет водительских прав. В 16 лет она пыталась получить лицензию, но это было утомительно, поэтому она решила обойтись без неё. А машину Дайе купила мама, чтобы дочке не приходилось регулярно просить в долг автомобили у друзей.
AITAFriendCar1234 не хотела лгать полицейским, а также предпочла избежать проблем с законом. Девушка пояснила, что это первое ДТП, в которое она попала. У неё есть водительские права, поэтому её наказание было бы менее серьёзным, чем вероятное наказание Дайи, но она всё равно не согласилась на просьбу подруги.
Когда приехали правоохранители и медики, выяснилось, что водитель другого автомобиля жив, но в дальнейшем ему пришлось провести около недели в больнице. Автор публикации и её подруга отделались синяками.
Полицейские арестовали Дайю за вождение без прав, отсутствие регистрации и страховки. Несколько дней назад девушку признали виновной в аварии. Результат – штрафы, возможность тюремного заключения, а также отчисление из магистратуры.
После случившегося половина общих друзей девушек, а также мать Дайи обвиняют AITAFriendCar1234 в том, что она не взяла вину на себя. В какой-то момент девушка начала сомневаться, правильно ли она поступила.
Пользователи Reddit заверили, что абсолютно правильно. AITAFriendCar1234 не знала, насколько серьёзно пострадал водитель другой машины, а также она не обязана брать на себя ответственность за проступки подруги. Комментаторы добавили, что если Дайя просила AITAFriendCar1234 отвечать за её ошибки, то никакая она не подруга.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой девушке, которую сложно назвать подругой. Она убеждала знакомую изменить своему парню – подробнее здесь.