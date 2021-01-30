Подруга попросила девушку поменяться местами, но она отказалась. Ещё бы, ведь это могло разрушить её жизнь

Во время проезда перекрёстка Дайя не убедилась в том, что дорога свободна, в результате чего столкнулась с автомобилем. Другая машина была сильно повреждена, а находившийся за рулём человек не двигался.

Несколько недель назад Дайя позвала AITAFriendCar1234 прокатиться вместе с ней. Поскольку машина автора истории в это время была на техосмотре, девушка согласилась.

Пользовательница Reddit под ником AITAFriendCar1234 около пяти лет дружит с девушкой по имени Дайя. Подругам по 23 года, они часто проводят время вмести, их семьи обладают примерно одинаковым уровнем доходов.

Девушка рассказала о случае, который произошёл с ней и её подругой. И люди уверены, что знакомая девушки ей не подруга.

AITAFriendCar1234 испугалась и вызвала полицию. В то же время Дайя начала умолять подругу, чтобы она села на водительское место. Автор истории удивилась. Подруга пояснила, что на самом деле у неё нет водительских прав. В 16 лет она пыталась получить лицензию, но это было утомительно, поэтому она решила обойтись без неё. А машину Дайе купила мама, чтобы дочке не приходилось регулярно просить в долг автомобили у друзей.

AITAFriendCar1234 не хотела лгать полицейским, а также предпочла избежать проблем с законом. Девушка пояснила, что это первое ДТП, в которое она попала. У неё есть водительские права, поэтому её наказание было бы менее серьёзным, чем вероятное наказание Дайи, но она всё равно не согласилась на просьбу подруги.

Когда приехали правоохранители и медики, выяснилось, что водитель другого автомобиля жив, но в дальнейшем ему пришлось провести около недели в больнице. Автор публикации и её подруга отделались синяками.

Полицейские арестовали Дайю за вождение без прав, отсутствие регистрации и страховки. Несколько дней назад девушку признали виновной в аварии. Результат – штрафы, возможность тюремного заключения, а также отчисление из магистратуры.

После случившегося половина общих друзей девушек, а также мать Дайи обвиняют AITAFriendCar1234 в том, что она не взяла вину на себя. В какой-то момент девушка начала сомневаться, правильно ли она поступила.

Пользователи Reddit заверили, что абсолютно правильно. AITAFriendCar1234 не знала, насколько серьёзно пострадал водитель другой машины, а также она не обязана брать на себя ответственность за проступки подруги. Комментаторы добавили, что если Дайя просила AITAFriendCar1234 отвечать за её ошибки, то никакая она не подруга.