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Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?

14 февраля 2021 11:14
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Девушка ведёт блоги и впечатляет людей своей роскошной жизнью. Оказалось, у неё есть один маленький, но важный секрет. 

Пользовательница TikTok по имени Далиа Уэйн объяснила, как казаться богачкой, даже если на самом деле у тебя нет высокооплачиваемой работы или состоятельных родителей. Для этого у 22-летней девушки есть набор хитростей. 

Во-первых, нужно охотиться за билетами на бесплатные мероприятия. Иногда это могут быть рекламные вечеринки, но в любом случае там всё организовано на высшем уровне. А ещё на таких мероприятиях можно встретить знаменитостей, с которыми можно сфотографироваться, чтобы создать себе образ человека, общающегося со звёздами. 

Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?-1

Фото: instagram.com/daliawain 

Во-вторых, не забывать про клубы. Там Далиа советует покупать безалкогольные коктейли, поскольку они дешевле. Также девушек могут позвать в VIP-зону юноши, которые действительно при деньгах. И они же могут угостить чем-нибудь, что тоже позволяет сделать классные фотографии для создания образа богатства в соцсетях. 

Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?-4

Фото: instagram.com/daliawain 

В-третьих, нужно посетить престижные заведения в городе. По словам Уэйн, не обязательно тратить на это много денег. Если это кафе, то достаточно купить чай или кофе. Снимок возле окна с шикарным видом отнюдь не станет менее красивым, если стол рядом с человеком не будет заставлен дорогими блюдами. 

Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?-7

Фото: instagram.com/daliawain 

В-четвёртых, важно иногда бывать в местах, которые показывают человека в выгодном свете. Например, ходить в музей или в ботанический сад. Билеты туда тоже можно раздобыть бесплатно. Например, оформив подписки или же просто получив направление от университета. 

Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?-10

Фото: instagram.com/daliawain 

В-пятых, ездить к друзьям на выходные или в праздничные дни. Если друзья живут достаточно далеко, то создастся впечатление, что человек много путешествует. Опять же, большое количество друзей тоже добавляет престижа. 

Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?-13

Фото: instagram.com/daliawain 

Этими советами девушка поделилась в серии роликов, которые в сумме набрали более миллиона просмотров. Часть пользователей была впечатлена находчивостью Далии, комментаторы заявили, что попробуют воспользоваться её советами. 

Однако другая часть пользователей негативно восприняла эти рекомендации и не понимает, зачем так делать. Комментаторы выразили мнение, что не нужно казаться богаче, чем ты есть, поскольку это в определённом смысле является признаком того, что человек стыдится своего материального положения. 

Кстати, ранее мы рассказывали о студенте, которому не хватало денег на учёбу. Помощь пришла откуда не ждали – подробности здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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