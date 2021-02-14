Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?
Девушка ведёт блоги и впечатляет людей своей роскошной жизнью. Оказалось, у неё есть один маленький, но важный секрет.
Пользовательница TikTok по имени Далиа Уэйн объяснила, как казаться богачкой, даже если на самом деле у тебя нет высокооплачиваемой работы или состоятельных родителей. Для этого у 22-летней девушки есть набор хитростей.
Во-первых, нужно охотиться за билетами на бесплатные мероприятия. Иногда это могут быть рекламные вечеринки, но в любом случае там всё организовано на высшем уровне. А ещё на таких мероприятиях можно встретить знаменитостей, с которыми можно сфотографироваться, чтобы создать себе образ человека, общающегося со звёздами.
Фото: instagram.com/daliawain
Во-вторых, не забывать про клубы. Там Далиа советует покупать безалкогольные коктейли, поскольку они дешевле. Также девушек могут позвать в VIP-зону юноши, которые действительно при деньгах. И они же могут угостить чем-нибудь, что тоже позволяет сделать классные фотографии для создания образа богатства в соцсетях.
Фото: instagram.com/daliawain
В-третьих, нужно посетить престижные заведения в городе. По словам Уэйн, не обязательно тратить на это много денег. Если это кафе, то достаточно купить чай или кофе. Снимок возле окна с шикарным видом отнюдь не станет менее красивым, если стол рядом с человеком не будет заставлен дорогими блюдами.
Фото: instagram.com/daliawain
В-четвёртых, важно иногда бывать в местах, которые показывают человека в выгодном свете. Например, ходить в музей или в ботанический сад. Билеты туда тоже можно раздобыть бесплатно. Например, оформив подписки или же просто получив направление от университета.
Фото: instagram.com/daliawain
В-пятых, ездить к друзьям на выходные или в праздничные дни. Если друзья живут достаточно далеко, то создастся впечатление, что человек много путешествует. Опять же, большое количество друзей тоже добавляет престижа.
Фото: instagram.com/daliawain
Этими советами девушка поделилась в серии роликов, которые в сумме набрали более миллиона просмотров. Часть пользователей была впечатлена находчивостью Далии, комментаторы заявили, что попробуют воспользоваться её советами.
Однако другая часть пользователей негативно восприняла эти рекомендации и не понимает, зачем так делать. Комментаторы выразили мнение, что не нужно казаться богаче, чем ты есть, поскольку это в определённом смысле является признаком того, что человек стыдится своего материального положения.
Кстати, ранее мы рассказывали о студенте, которому не хватало денег на учёбу. Помощь пришла откуда не ждали – подробности здесь.