Девушка раскрыла секрет своего богатства, но рады не все. Некоторые задались вопросом: зачем?

Девушка ведёт блоги и впечатляет людей своей роскошной жизнью. Оказалось, у неё есть один маленький, но важный секрет.

Пользовательница TikTok по имени Далиа Уэйн объяснила, как казаться богачкой, даже если на самом деле у тебя нет высокооплачиваемой работы или состоятельных родителей. Для этого у 22-летней девушки есть набор хитростей.

Во-первых, нужно охотиться за билетами на бесплатные мероприятия. Иногда это могут быть рекламные вечеринки, но в любом случае там всё организовано на высшем уровне. А ещё на таких мероприятиях можно встретить знаменитостей, с которыми можно сфотографироваться, чтобы создать себе образ человека, общающегося со звёздами.