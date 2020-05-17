Прямой эфир

Проверял счётчик и окаменел. Мужчина обнаружил у себя дома незваного гостя

17 мая 2020 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Житель Великобритании хотел проверить счетчик электроэнергии, но неожиданно обнаружил гостя. Мужчина отошёл подальше и обратился за помощью. 

По информации Manchester Evening News, 13 мая директор одной из служб спасения животных в Англии Крис Ньюмэн получил сообщение с просьбой о помощи. Мужчина сказал, что он увидел у себя в доме возле счетчика электроэнергии метровую змею. 

Проверял счётчик и окаменел. Мужчина обнаружил у себя дома незваного гостя -1

Фото: facebook.com/chris.newman.5264382 

Взглянув на фотографию, которую приложил к сообщению британец, Крис пояснил, что змея не ядовитая, бояться нечего. Однако мужчина не мог успокоиться, поэтому Ньюмэн обратился к коллегам с вопросом, есть ли кто-нибудь поблизости. 

Проверял счётчик и окаменел. Мужчина обнаружил у себя дома незваного гостя -4

Фото: facebook.com/chris.newman.5264382 

Через 4 минуты с Крисом связалась Кейт Луи, которая находилась в 15 минутах езды от человека, попавшего в беду. У девушки живут рептилии и экзотические животные, поэтому она умеет с ними обращаться. 

Проверял счётчик и окаменел. Мужчина обнаружил у себя дома незваного гостя -7

Фото: facebook.com/chris.newman.5264382 

Когда Луи приехала к мужчине, он уже был спокоен. Хозяин дома показал, где найти зверя, и Кейт забрала змею. Девушка предположила, что эта рептилия является домашним животным, так что скоро найдётся её владелец. 

Месяцем ранее другой мужчина обнаружил возле своего дома странный шланг. Оказалось, что это крупная змея (подробнее здесь). 

# Животные # калейдоскоп # Крис Ньюмэн # Кейт Луи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом
17 мая 2020 09:32

Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом

На 60 году ушёл из жизни Юрий Зиссер
17 мая 2020 09:14

На 60 году ушёл из жизни Юрий Зиссер

Красавица из фильма «Шесть дней, семь ночей». Как выглядит и чем занимается актриса сейчас?
17 мая 2020 08:38

Красавица из фильма «Шесть дней, семь ночей». Как выглядит и чем занимается актриса сейчас?