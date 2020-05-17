Проверял счётчик и окаменел. Мужчина обнаружил у себя дома незваного гостя

Житель Великобритании хотел проверить счетчик электроэнергии, но неожиданно обнаружил гостя. Мужчина отошёл подальше и обратился за помощью. По информации Manchester Evening News, 13 мая директор одной из служб спасения животных в Англии Крис Ньюмэн получил сообщение с просьбой о помощи. Мужчина сказал, что он увидел у себя в доме возле счетчика электроэнергии метровую змею.

Фото: facebook.com/chris.newman.5264382

Взглянув на фотографию, которую приложил к сообщению британец, Крис пояснил, что змея не ядовитая, бояться нечего. Однако мужчина не мог успокоиться, поэтому Ньюмэн обратился к коллегам с вопросом, есть ли кто-нибудь поблизости.

Фото: facebook.com/chris.newman.5264382

Через 4 минуты с Крисом связалась Кейт Луи, которая находилась в 15 минутах езды от человека, попавшего в беду. У девушки живут рептилии и экзотические животные, поэтому она умеет с ними обращаться.

Фото: facebook.com/chris.newman.5264382