Проверял счётчик и окаменел. Мужчина обнаружил у себя дома незваного гостя
Житель Великобритании хотел проверить счетчик электроэнергии, но неожиданно обнаружил гостя. Мужчина отошёл подальше и обратился за помощью.
По информации Manchester Evening News, 13 мая директор одной из служб спасения животных в Англии Крис Ньюмэн получил сообщение с просьбой о помощи. Мужчина сказал, что он увидел у себя в доме возле счетчика электроэнергии метровую змею.
Фото: facebook.com/chris.newman.5264382
Взглянув на фотографию, которую приложил к сообщению британец, Крис пояснил, что змея не ядовитая, бояться нечего. Однако мужчина не мог успокоиться, поэтому Ньюмэн обратился к коллегам с вопросом, есть ли кто-нибудь поблизости.
Фото: facebook.com/chris.newman.5264382
Через 4 минуты с Крисом связалась Кейт Луи, которая находилась в 15 минутах езды от человека, попавшего в беду. У девушки живут рептилии и экзотические животные, поэтому она умеет с ними обращаться.
Фото: facebook.com/chris.newman.5264382
Когда Луи приехала к мужчине, он уже был спокоен. Хозяин дома показал, где найти зверя, и Кейт забрала змею. Девушка предположила, что эта рептилия является домашним животным, так что скоро найдётся её владелец.
Месяцем ранее другой мужчина обнаружил возле своего дома странный шланг. Оказалось, что это крупная змея (подробнее здесь).