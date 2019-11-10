Студенты нашли способ бороться со стрессом перед экзаменами. И это похоже на чёрный юмор

Очень многие люди сталкивались с ужасами экзаменов. Конечно, всегда встречаются ребята, для которых экзамены в радость, ведь всегда приятно поговорить с умным человеком, а экзаменатор как раз подходит.

С другой стороны, ещё чаще встречаются студенты, для которых экзамен превращается в пытку. И эти люди не обязательно плохо подготовлены, просто им страшно по каким-либо причинам. Например, остаться без стипендии. Или вовсе не поступить, что пугает гораздо сильнее. Некоторым студентам до смерти страшно.

Как сообщает Daily Mirror, в Нидерландах этим весьма заинтересовались. Сотрудники Университета Неймегена решили, что раз учащимся экзамены кажутся страшнее смерти, то надо бы провести с ребятами воспитательную работу.