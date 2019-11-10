Студенты нашли способ бороться со стрессом перед экзаменами. И это похоже на чёрный юмор

Очень многие люди сталкивались с ужасами экзаменов. Конечно, всегда встречаются ребята, для которых экзамены в радость, ведь всегда приятно поговорить с умным человеком, а экзаменатор как раз подходит.
С другой стороны, ещё чаще встречаются студенты, для которых экзамен превращается в пытку. И эти люди не обязательно плохо подготовлены, просто им страшно по каким-либо причинам. Например, остаться без стипендии. Или вовсе не поступить, что пугает гораздо сильнее. Некоторым студентам до смерти страшно.
Как сообщает Daily Mirror, в Нидерландах этим весьма заинтересовались. Сотрудники Университета Неймегена решили, что раз учащимся экзамены кажутся страшнее смерти, то надо бы провести с ребятами воспитательную работу.
Фото: instagram.com/radboud_uni
Учащимся предложили отправиться в могилу и подумать о мимолётности жизни. За студенческой часовней для них вырыли могилу, постелили туда коврик с надписью «оставайся странным» и сказали: «у тебя полчаса, полежи, отдохни, расслабься».
Студентам идея понравилась. Да так сильно, что теперь полежать в этой могиле можно только по предварительной записи. Время тоже ограничено: минимум 30 минут – максимум 3 часа. Учитывая очередь и интерес, возможно, сотрудникам университета скоро придётся вырыть ещё несколько могил, чтобы учащиеся могли набираться храбрости перед экзаменами.
По словам автора идеи, благодаря такой своеобразной медитации студенты учатся больше ценить отведённое им время на планете Земля.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как учителя пытаются помешать ученикам списывать.
Взглянуть на их робкие попытки можно здесь.