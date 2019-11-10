Обниматься можно, а в долг давать – нет. Лунный календарь на неделю

Ещё завтра Луна будет расти, а 12 ноября состоится полнолуние. После чего Луна будет убывать. Вероятно, если небо останется затянутым тучами, увидеть это не получится, но нас в этот раз интересует не сама Луна, а календарь, основанный на ней. Итак, что нас ждёт в ближайшую неделю? 11 ноября ожидается усиление мозговых способностей, но повышенная склонность к лени. Похоже, Луна понимает, что люди выйдут трудиться после четырёх выходных и будут свежими и отдохнувшими, но без желания работать. В понедельник могут быть перепады настроения. Также это не самое подходящее время браться за что-то серьёзное, но если уж взялись – верьте интуиции. 12 ноября 16 лунный день предсказывает готовность к труду и обороне. Важно действительно чем-то себя занять, иначе переизбыток энергии может пойти в деструктивное русло. Приближение полнолуния плохо сказывается на настроении, поэтому рекомендуется побольше обнимать домашних питомцев, улучшить эмоциональное самочувствие.

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13 ноября наступит полнолуние. Прекрасное время, чтобы делать красивые ночные фотографии, если только это не будний день и небо не затянуто тучами. 17 лунный день хорошо подходит для любовных признаний, так что если вы давно ждёте знака, чтобы сделать девушке предложение (предварительно всё хорошенько обдумав), то это тот самый знак. А вообще день ожидается суматошный, будет хотеться взяться за всё и сразу. 14 ноября луна начинает убывать. Это не самый благоприятный день. Вероятно, связано с тем, что не все, набравшиеся мужества предложить девушке встречаться или выйти замуж, получили согласие. Самое время проверить себя на сверхспособности, вчерашнее полнолуние зарядило людей энергией. Если колдануть не получилось – не печальтесь, почти ни у кого не получилось. Отличная возможность избавиться от вредной привычки. Вот сегодня ещё разок и больше ни-ни. 15 ноября 19 лунный день говорит о том, что можно бы и диплом написать. Уж если начать прямо сейчас, то к моменту защиты он точно будет идеален. Есть сведения, что в этом дне содержится какой-то негатив. Рекомендуется не выходить из комнаты, не совершать ошибку, как советовал Бродский. Но если на работу надо, то всё-таки лучше сходить.

Фото: pixabay.com