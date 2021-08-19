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«Мне хотелось поделиться радостью». Известная актриса Ирина Горбачёва поделилась деталями своей тайной свадьбы

19 августа 2021 16:12
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Новости России. Звезда фильма «Я худею» Ирина Горбачёва недавно рассказала поклонникам о своём замужестве. Её отношения с Антоном Савлеповым, экс-солистом музыкальной группы Quest Pistols, долгое время не афишировались, однако в апреле пара всё-таки решила рассказать своим фанатам о том, что они вместе.

«Мне хотелось поделиться радостью». Известная актриса Ирина Горбачёва поделилась деталями своей тайной свадьбы-1

Фото: Instagram.com/irina_gorbacheva

Как сообщает 7Дней.ру, предложение было сделано весьма неожиданно. Во время телефонного разговора Антон сказал, что по возвращении в Киев они могут пожениться. Актрису смутил такой способ сделать предложение руки и сердца, однако она согласилась.

«Мне хотелось поделиться радостью». Известная актриса Ирина Горбачёва поделилась деталями своей тайной свадьбы-4

Фото: Instagram.com/irina_gorbacheva

Как вспоминает сама Ирина, свадьба прошла в узком кругу, однако по всем традициям – именно так хотели отпраздновать торжество молодожёны. Напомним, что пара начала встречаться в 2020 году.

А узнать о том, как выглядят жёны известных российских комиков, вы можете здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Ирина Горбачева # Антон Савлепов # Фотофакт

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