«Мне хотелось поделиться радостью». Известная актриса Ирина Горбачёва поделилась деталями своей тайной свадьбы

Новости России. Звезда фильма «Я худею» Ирина Горбачёва недавно рассказала поклонникам о своём замужестве. Её отношения с Антоном Савлеповым, экс-солистом музыкальной группы Quest Pistols, долгое время не афишировались, однако в апреле пара всё-таки решила рассказать своим фанатам о том, что они вместе.

Фото: Instagram.com/irina_gorbacheva

Как сообщает 7Дней.ру, предложение было сделано весьма неожиданно. Во время телефонного разговора Антон сказал, что по возвращении в Киев они могут пожениться. Актрису смутил такой способ сделать предложение руки и сердца, однако она согласилась.

Фото: Instagram.com/irina_gorbacheva