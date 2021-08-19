«Мне хотелось поделиться радостью». Известная актриса Ирина Горбачёва поделилась деталями своей тайной свадьбы
Новости России. Звезда фильма «Я худею» Ирина Горбачёва недавно рассказала поклонникам о своём замужестве. Её отношения с Антоном Савлеповым, экс-солистом музыкальной группы Quest Pistols, долгое время не афишировались, однако в апреле пара всё-таки решила рассказать своим фанатам о том, что они вместе.
Фото: Instagram.com/irina_gorbacheva
Как сообщает 7Дней.ру, предложение было сделано весьма неожиданно. Во время телефонного разговора Антон сказал, что по возвращении в Киев они могут пожениться. Актрису смутил такой способ сделать предложение руки и сердца, однако она согласилась.
Фото: Instagram.com/irina_gorbacheva
Как вспоминает сама Ирина, свадьба прошла в узком кругу, однако по всем традициям – именно так хотели отпраздновать торжество молодожёны. Напомним, что пара начала встречаться в 2020 году.
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