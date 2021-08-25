«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом». Дочь Константина Меладзе оказалась в больнице

24 августа дочка известного композитора Константина Меладзе опубликовала в социальных сетях видео, где рассказала о проблемах со здоровьем. 17-летняя Лия поделилась кадрами из больницы, где видно, что ситуация со здоровьем была критической.

Однако подробности причины госпитализации девушка не раскрывает. Она лишь поблагодарила всех, кто был с ней рядом в тяжёлой ситуации.