«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом». Дочь Константина Меладзе оказалась в больнице

24 августа дочка известного композитора Константина Меладзе опубликовала в социальных сетях видео, где рассказала о проблемах со здоровьем. 17-летняя Лия поделилась кадрами из больницы, где видно, что ситуация со здоровьем была критической.
Однако подробности причины госпитализации девушка не раскрывает. Она лишь поблагодарила всех, кто был с ней рядом в тяжёлой ситуации.
Фото: instagram.com/meladzeliya
Отец Лии пока не комментирует случившееся с его дочкой. Однако певец редко делится подробностями о своих родных. Напомним, что Лия – дочка от первого брака Меладзе. В этих отношениях у певца родились трое детей. У супругов была ещё одна дочь Алиса и сын Валерий.
Фото: instagram.com/meladzeliya
Ранее кадрами из больницы поделилась российская певица МакSим. Артистка уже идёт на поправку – здесь подробнее.