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«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом». Дочь Константина Меладзе оказалась в больнице

25 августа 2021 12:48
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24 августа дочка известного композитора Константина Меладзе опубликовала в социальных сетях видео, где рассказала о проблемах со здоровьем. 17-летняя Лия поделилась кадрами из больницы, где видно, что ситуация со здоровьем была критической.

Однако подробности причины госпитализации девушка не раскрывает. Она лишь поблагодарила всех, кто был с ней рядом в тяжёлой ситуации.

«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом». Дочь Константина Меладзе оказалась в больнице-1

Фото: instagram.com/meladzeliya

Отец Лии пока не комментирует случившееся с его дочкой. Однако певец редко делится подробностями о своих родных. Напомним, что Лия – дочка от первого брака Меладзе. В этих отношениях у певца родились трое детей. У супругов была ещё одна дочь Алиса и сын Валерий.

«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом». Дочь Константина Меладзе оказалась в больнице-4

Фото: instagram.com/meladzeliya

Ранее кадрами из больницы поделилась российская певица МакSим. Артистка уже идёт на поправку – здесь подробнее.

# Знаменитости # калейдоскоп # Константин Меладзе # Лия Меладзе # Фотофакт

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