Жених пришёл на шоу «Давай поженимся!» в костюме Человека-паука

Новости России. Жених пришел на шоу «Давай поженимся!» в необычном наряде.
Мужчина из Новороссийска выбрал для поиска невесты в известной телепередаче костюм Человека-паука.
Новости России. Жених пришел на шоу «Давай поженимся!» в необычном наряде.
Мужчина из Новороссийска выбрал для поиска невесты в известной телепередаче костюм Человека-паука.
Скриншот из видео программы «Давай поженимся!»
Молодой человек объяснил такой выбор наряда тем, что ему однажды удалось спасти незнакомца от нападения злоумышленника. С тех пор мужчина считает, что костюм супергероя – его «вторая жизнь».
Жених Сергей:
Дети и взрослые рады мне. От этого я счастлив.
Скриншот из видео программы «Давай поженимся!»
Одна из невест поддержала Сергея и в своем сюрпризе переоделась в женщину-кошку.
Скриншот из видео программы «Давай поженимся!»
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