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Жених пришёл на шоу «Давай поженимся!» в костюме Человека-паука

31 октября 2019 08:30
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Новости России. Жених пришел на шоу «Давай поженимся!» в необычном наряде.

Мужчина из Новороссийска выбрал для поиска невесты в известной телепередаче костюм Человека-паука.

Жених пришёл на шоу «Давай поженимся!» в костюме Человека-паука-1

Скриншот из видео программы «Давай поженимся!» 

Молодой человек объяснил такой выбор наряда тем, что ему однажды удалось спасти незнакомца от нападения злоумышленника. С тех пор мужчина считает, что костюм супергероя – его «вторая жизнь».

Жених Сергей:
Дети и взрослые рады мне. От этого я счастлив.

Жених пришёл на шоу «Давай поженимся!» в костюме Человека-паука-4

Скриншот из видео программы «Давай поженимся!» 

Одна из невест поддержала Сергея и в своем сюрпризе переоделась в женщину-кошку.

Жених пришёл на шоу «Давай поженимся!» в костюме Человека-паука-7

Скриншот из видео программы «Давай поженимся!» 

Узнаете Ларису Гузееву на давних фотографиях? Показываем, как менялась актриса и телеведущая здесь.

# Курьезы # калейдоскоп

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