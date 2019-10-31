Жених пришёл на шоу «Давай поженимся!» в костюме Человека-паука

Мужчина из Новороссийска выбрал для поиска невесты в известной телепередаче костюм Человека-паука.

Молодой человек объяснил такой выбор наряда тем, что ему однажды удалось спасти незнакомца от нападения злоумышленника. С тех пор мужчина считает, что костюм супергероя – его «вторая жизнь».

Жених Сергей:

Дети и взрослые рады мне. От этого я счастлив.