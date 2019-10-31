За целительной водой сюда приезжали Терешкова и дочь Брежнева! Показываем белорусский Париж

Анастасия Макеева, корреспондент:

200 км от Минска и мы в Париже. Здесь есть свой Лувр и Эйфелева башня. Правда, колорит деревенский.

Валентин Волк, местный житель:

В военном билете есть, что я родился в Париже. На Елисейских полях уже отшумела пшеница и кукуруза, а сюда по-прежнему мчат туристы и байкеры. Светлана Латыш, учитель истории ГУО «Новодруцкая ясли-сад – базовая школа»:

Были даже туристы из самого Парижа. Привезли нам в подарок маленькую Эйфелеву башню. Говорят, Париж в Поставском районе появился по прихоти некого помещика и что в июле 1812 года, эта гора видела самого Наполеона Бонапарта.

О тех временах школьники рассказывают в местном Лувре. Как правили князья Друцкие-Любецкие, и как в 1973 году в их честь Париж стал Новодруцком.

Андрей Латышонок, ученик 9 класса ГУО «Новодруцкая ясли-сад – базовая школа»:

Французские пуговицы. Французы их носили аж 200 лет назад!

Есть в Париже и местная Сена, воды здесь, конечно, по колено, не без помощи бобров, а вот раньше, признаются парижане, ловили здесь щуку, раков и даже плотву.

Пейзажи на Поставщине, как с полотен импрессионистов. Среди жемчужин – Покровская церковь. За целительной водой сюда приезжали Валентина Терешкова и дочь Леонида Брежнева!

Светлана Гвоздевская, местный житель:

Здесь было ПМК-49 – большая организация, больше 1000 рабочих было. По утрам где-то 6 автобусов уезжали на работу. Антонина Харецкая, местный житель:

Вечером бегали на танцы.

Работают в рыбхозе и колхозе, а по вечерам собираются в клубе «Сельчанка». Делают оригами, поют и шьют обереги. Для своих артисток и всех соседей Галина Ивановская шьет гардероб, как от кутюр.

Галина Ивановская, директор Парижского сельского Дома культуры:

Вот такую шляпу себе пошила, эта брошка от какого-то сапога.

Парижанки – мастерицы на все руки. Полки ломятся от грибов и лечо, а некоторые хозяюшки даже готовят сыр с плесенью!

Светлана Латышонок, местный житель:

Беру 3 литра молока, доводим до кипения, добавляем ложку соли, сахара и 50 г уксуса, молоко сворачивается, потом на марлечку, в дуршлаг и под пресс.

Молочка нарасхват и в сельском магазине. Иностранцы сметают наши конфеты и спешат заселфиться возле местной достопримечательности. Римма Соболева, продавец:

Люди заходят, рассказывают, что у кого нового, мы знаем про своих сельчан все.

Елена Смолко пошла по маминым стопам и попала в Париж по распределению. На ее счету 27 деревень и 1140 человек. Между приемами и вызовами скучать не приходится. Елена Смолко, заведующая больницей сестринского ухода:

Люди здесь хорошие, отзывчивые и добрые. По выходным здесь дискотеки.

Белорусскую Эйфелеву башню венчает католический крест. Дело в том, что Ренессанс Парижа начался при ксендзе Йонасе Бульке. Благодаря ему, появилась эта 30-метровая француженка, агрогородку вернули название «Париж».

Местные мечтают создать райский сад и пустить лодки по озерам, чтобы все туристы могли любоваться красотами с террасы летнего кафе. Белорусский Париж этого достоин.