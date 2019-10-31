Одна сплавляется на байдарках, другие ездят в прицепе на велосипеде. Знакомимся с активными собаками Минска

Этот северный зверь вечно в пути. Сплавляется на байдарках, возит на тюбингах и готовится покорить Карпаты! В ряды путешественников его записала активная хозяйка. Тот случай, когда характеры сошлись.

Елена Мрачко, хозяйка собаки:

Мы облазили половину белорусских лесов, мы организовываем соревнования по дог-трекингам и ездовым гонкам. Когда появился Оскар, у меня появилось новое направление в жизни, открыли агроусадьбу.

Новый стимул появился и в жизни Марины Амбражейчик. Для своих велодрузей она даже заказала прицеп из Голландии! Теперь, что ни прогулка, то фотосессия. А для хозяйки еще и хорошая тренировка.

Марина Амбражейчик, хозяйка собаки:

Прицеп весит 16, собаки в районе 60-ти вместе. Прицеп нужен для того, чтобы везти собак там, где они не могут бежать, потому что собаку невозможно обуть в эргономичную обувь, которая бы не стирала лапы.

В заботливых руках ветеринара Апач и Сури чувствуют себя на высоте. Семейный флаг недавно засветился на фестивале Троллей. За 5 дней намотали сотню километров! С такой охраной в лесу не страшно, да и с дровами помогают.

Марина Амбражейчик:

Апач на третий раз стал говорить: «Нет, мама, давай не пойдем, пожалуйста, хватит». А Малую снесло течением, на этом островке просидела 40 минут.

На покатушках Фрося всегда в голосе. В корзину запрыгивает сама и, как капитан, бороздит просторы парков. На больших расстояниях может и подремать. Избавить от страхов помогла психолог-мама. Как известно, чихуахуа маленькие, да с мексиканским характером.

Ульяна Сидорко, хозяйка собаки:

Это очень большая радость, потому что люди реагируют улыбкой. Бывает даже, что я еду и машины останавливаются или притормаживают параллельно со мной, открывают окна и что-то говорят.

Мария Кирдун подрабатывает няней для собак. Учит хорошим манерам и прививает здоровый образ жизни. Главное, признается догвокер, начинать с самого детства. Тогда автопутешествия и велокроссы будут в радость. Дрим по этому поводу даже надел платок.

Мария Кирдун, догвокер:

Он, кстати, боялся этого велосипеда из-за желтого цвета. Мы, наверное, где-то 15 минут пытались его приучить к велику с вкусняшками. Если вы научили без поводка – это прям высший пилотаж.

Сегодня для собак строят бассейны и фитнес-залы. Совместные прогулки объединяют и не дают любимцам заскучать дома. А насыщенная доглайв собирает в Instagram поклонников и единомышленников.

Ульяна Сидорко:

Не весь Минск, имеющий животных, пересел на велосипеды, но я надеюсь, что дело к этому движется!