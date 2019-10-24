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Парень разбил машину, а её хозяин попросил его сделать подарок незнакомцу

24 октября 2019 15:28
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Молодой человек во время парковки допустил ошибку и поцарапал чужую машину. История закончилась благополучно — все из-за человечности обоих участников ситуации.

Пользователь Reddit рассказал историю, которая перевернула его жизнь. Молодой человек во время парковки поцарапал соседний автомобиль. Чтобы возместить ущерб, парень оставил хозяину поцарапанного грузовика записку со своим номером телефона. Он надеялся, что хозяин машины перезвонит и назовет сумму ущерба.

Парень разбил машину, а её хозяин попросил его сделать подарок незнакомцу-1

Изображение носит иллюстративный характер

Вместо этого парень получил смс-сообщение, содержание которого было максимально непредсказуемым. Мужчина написал, что царапина на его автомобиле не выглядит ужасно. Также он заверил, что все можно исправить, и поблагодарил молодого человека за оставленную записку.

Парень не ожидал такого развития событий, поэтому выразил ответную благодарность хозяину автомобиля за понимание и все же предложил купить ему полироль. Но мужчина отказался от денег и посоветовал их потратить на подарок другу или незнакомцу. Хозяин поцарапанного автомобиля признался, что будет рад, если парень отплатит ему таким образом.

Молодой человек сделал скриншоты этого приятного разговора и опубликовал их на Reddit. Пользователи ресурса были в восторге от случая. В комментариях они пришли к выводу, что такие поступки возвращают веру в людей.

Кстати, о большой любви к своему авто. Парень протер колесо машины свадебным платьем невесты — здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп

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