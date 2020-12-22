«Здесь сохранили доброту». История американца, который мечтает о белорусском гражданстве
Это Артур. Американец из Манхэттена с белорусской душой. Ему понадобилось объездить весь мир, чтобы найти свою страну для жизни – Беларусь. Как Синеокая покорила сердце заокеанского гостя.
Артур Гарфанкел, музыкант:
Для меня Беларусь – это обязательная страна для жизни, я чувствую себя вне опасности здесь не только на улице, но и даже в собственной квартире, даже обычно в три часа утра, если надо погулять где-нибудь. В Минске, в Гомеле – везде. В принципе в Беларуси очень много зелени, даже в городах – это очень хорошо. Добрые люди. Деревни очень хорошо развиты по сравнению с разными странами Европы.
Музыка нас связала. Родиться в семье великого артиста, как вытянуть счастливый лотерейный билет – перед тобой открываются невиданные горизонты. Семикратный обладатель Грэмми, вокалист известного дуэта «Simon and Garfunkel» много путешествовал и гастролировал вместе с Артуром-младшим.
Артур Гарфанкел:
Выступали в Риме перед Колизеем – это было в 2006 году, там присутствовало около 600 тысяч людей, это была просто какая-то огромная волна. Это был реально трогательный момент.
Еще в возрасте двух лет наш герой впервые познакомился со страной голубых озер, но по-настоящему оценить размах белорусской души смог спустя несколько лет.
Артур Гарфанкел:
В 2009 году был в Беларуси, тогда я не очень хорошо говорил по-русски. Я помню, купил на ЖД вокзале книгу и случайно забыл взять пару рублей, женщина мне сразу сказала: «Вы забыли взять сдачу». Я бы сказал, что в Америке просто не скажут. Здесь сохранили доброту.
Беларусь в газах американца – тихая гавань с ароматом уже полюбившихся драников. Славянская кухня, к слову, любимая с детства. Аппетит проснулся с изучением советской культуры, архитектуры и кинематографа. Языковой барьер – это не про Артура. Разговорный русский – на перфект уровне. Подтягивает и мову.
Артур Гарфанкел:
Пока только чуть-чуть размаўляю. Я понимаю точно 50%, если не больше.
Трепетное отношение у Артура к стране-соседке. От Приморского края до Сибири – за 12 лет жизни в России повидал немало красот и нашел несколько схожих черт у братского народа.
Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси
Лучший релакс для иностранца – столичный променад по маршруту: стела, проспект Независимости, обелиск Победы. Беларусь вдохновила на новые творческие подвиги. В планах – продолжать дело отца, дарить любовь через музыку и стать полноправным гражданином нашей страны – вот американская мечта с белорусским акцентом.