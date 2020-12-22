«Здесь сохранили доброту». История американца, который мечтает о белорусском гражданстве

Это Артур. Американец из Манхэттена с белорусской душой. Ему понадобилось объездить весь мир, чтобы найти свою страну для жизни – Беларусь. Как Синеокая покорила сердце заокеанского гостя. Артур Гарфанкел, музыкант:

Для меня Беларусь – это обязательная страна для жизни, я чувствую себя вне опасности здесь не только на улице, но и даже в собственной квартире, даже обычно в три часа утра, если надо погулять где-нибудь. В Минске, в Гомеле – везде. В принципе в Беларуси очень много зелени, даже в городах – это очень хорошо. Добрые люди. Деревни очень хорошо развиты по сравнению с разными странами Европы.

Музыка нас связала. Родиться в семье великого артиста, как вытянуть счастливый лотерейный билет – перед тобой открываются невиданные горизонты. Семикратный обладатель Грэмми, вокалист известного дуэта «Simon and Garfunkel» много путешествовал и гастролировал вместе с Артуром-младшим. Артур Гарфанкел:

Выступали в Риме перед Колизеем – это было в 2006 году, там присутствовало около 600 тысяч людей, это была просто какая-то огромная волна. Это был реально трогательный момент.

Еще в возрасте двух лет наш герой впервые познакомился со страной голубых озер, но по-настоящему оценить размах белорусской души смог спустя несколько лет. Артур Гарфанкел:

В 2009 году был в Беларуси, тогда я не очень хорошо говорил по-русски. Я помню, купил на ЖД вокзале книгу и случайно забыл взять пару рублей, женщина мне сразу сказала: «Вы забыли взять сдачу». Я бы сказал, что в Америке просто не скажут. Здесь сохранили доброту. Беларусь в газах американца – тихая гавань с ароматом уже полюбившихся драников. Славянская кухня, к слову, любимая с детства. Аппетит проснулся с изучением советской культуры, архитектуры и кинематографа. Языковой барьер – это не про Артура. Разговорный русский – на перфект уровне. Подтягивает и мову. Артур Гарфанкел:

Пока только чуть-чуть размаўляю. Я понимаю точно 50%, если не больше.