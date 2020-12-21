Пара трижды откладывала свадьбу и потеряла терпение. В четвёртый раз мероприятие было организовано за 2 часа

Пара собиралась пожениться в начале осени, но у мира были свои планы. После трёх переносов сроков влюблённые решили: четвёртого раза не будет.

Как сообщает BBC, 31-летняя Хлоя Коллинз и 29-летний Джейми Коллинз должны были пожениться ещё 6 сентября, но из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусом, свадьбу пришлось перенести.

Вторая попытка была запланирована на 22 ноября. Хлоя и Джейми хотели устроить шумную вечеринку на 130 человек, но разрешалось только 15 гостей. Когда подошёл ноябрь, ограничения ещё не были отменены, поэтому церемонию перенесли на 20 декабря. Но и тут была неудача.