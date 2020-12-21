Пара трижды откладывала свадьбу и потеряла терпение. В четвёртый раз мероприятие было организовано за 2 часа
Пара собиралась пожениться в начале осени, но у мира были свои планы. После трёх переносов сроков влюблённые решили: четвёртого раза не будет.
Как сообщает BBC, 31-летняя Хлоя Коллинз и 29-летний Джейми Коллинз должны были пожениться ещё 6 сентября, но из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусом, свадьбу пришлось перенести.
Вторая попытка была запланирована на 22 ноября. Хлоя и Джейми хотели устроить шумную вечеринку на 130 человек, но разрешалось только 15 гостей. Когда подошёл ноябрь, ограничения ещё не были отменены, поэтому церемонию перенесли на 20 декабря. Но и тут была неудача.
Однако совсем недавно британцы узнали, что теперь вступать в брак можно будет только в исключительных случаях, например, серьёзная болезнь жениха или невесты. Тут уже терпение пары лопнуло.
Хлоя и Джейми обзвонили всех своих друзей, попросив их соединиться по видеосвязи, договорились о проведении церемонии, переоделись в свадебные наряды и поженились. На всё ушло около двух часов.
«Это было чудом, что всё сошлось. Это было похоже на сон. Некоторым людям нужны годы, чтобы спланировать свадьбу, но мы сделали это за два часа», – поделилась впечатлениями Хлоя.
Фото: Denee Motion Boutique Films
После церемонии пару поздравляли не только друзья, но и незнакомцы, которые узнали об их счастливом событии. Можно точно сказать, что этот день супругам Коллинз запомнится на всю жизнь.
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