Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси

С Артуром Гарфанкелом, сыном семикратного обладателя Грэмми и солистом известного дуэта «Simon and Garfunkel», мы встретились в самом сердце площади Победы. Путешественник, музыкант, блогер и гость нашей программы «Минск и минчане» выбрал это место неслучайно, впрочем, как и город.

Артур Гарфанкел, музыкант (США):

Это одно из моих любимых мест, поскольку Вечный огонь и мемориал такой трогательный. Великая Отечественная война. Мы это никогда не забудем, я точно. Помню подвиг народа и знаю, что каждый третий человек в Беларуси погиб. Мы знаем, что этот подвиг был за что-то справедливое. Я не забуду, не могу об этом забыть. Такое место для меня священное.

Если бы не акцент, то можно подумать, что Артур – свой парень. Он великолепно знает белорусскую историю, разбирается в советской архитектуре и с радостью делится своими наблюдениями. Артур Гарфанкел:

Первые 15-16 лет жизни я провел в Нью-Йорке. После этого я жил в СНГ, в разных местах. Сейчас я в Беларуси и очень рад быть здесь. Я всегда был очень большой поклонник Республики Беларусь, политики, как люди живут, как не забывают ценности и подвиг народа. Все это мне очень дорого.

Любовь к нашей стране музыканту привили с детства. Впервые на территории СНГ он побывал еще мальчишкой: отец, Арт Гарфанкел, взял в гастрольный тур. Но желание снова посетить Россию и соседнюю Беларусь с того момента его больше не покидало. Артур Гарфанкел:

Мой отец всегда был, есть и будет социальным человеком. Из-за этого я всегда чувствовал в сердце привязанность к социальной политике и к такой стране, как Республика Беларусь. Поэтому я давно уже здесь как гость посещаю, уже так 12 лет. Я всегда хотел быть здесь почаще.

Сейчас гость подумывает о том, чтобы остаться здесь жить. Ни климат, ни языковые барьеры его не пугают. К слову, выбор нашему герою было из чего делать: за свою жизнь он побывал на всех континентах, включая Антарктиду. Артур Гарфанкел:

Я раньше очень много путешествовал, в том числе на гастроли с отцом. Около 55 стран, может, чуть больше или меньше. Весь мир объездил. Желание путешествовать есть, но меньше, чем раньше. Я очень комфортно чувствую себя в Союзном государстве. Я очень люблю Беларусь и чувствую себя здесь дома.

Что же в нашей стране привлекает Артура больше всего? Артур Гарфанкел:

Мне нравятся теплота и вежливость народа, традиционные советские ценности. Вкусная еда здесь. Анна Сушкова, корреспондент:

Какие блюда любимые? Артур Гарфанкел:

Драники с мачанкой, холодник я обожаю, даже зимой, морс.

Анна Сушкова:

Кроме блюд, что нравится еще? Артур Гарфанкел:

Много. Архитектура грандиозная, гостеприимство народа, социальная политика, девушки красивые, не скрываю, поэтому я здесь. Русский язык наш герой стал изучать 10 лет назад по компактным дискам, потом на помощь пришли приложения в смартфоне. Русскоговорящие друзья, кино с субтитрами – сегодня Артуру не всегда верят, что он иностранец. Артур Гарфанкел:

Просто у меня всегда было бурное желание учить русский язык, в том числе белорусский было бы неплохо. Я размаўляю чуть-чуть, но очень чуть-чуть. Я решил пойти куда-нибудь учиться.

Артур шутит, что он не рок-н-рольщик. С детства ему по душе советская культура и дорогие каждому из нас песни и фильмы. Артур Гарфанкел:

Я очень активно использую Facebook и выкладываю много интересного материала, в том числе песни, которые я пою. Может, каждую неделю я записываю песни: советские, патриотические, народные, военные. У меня появилось много друзей, знакомых, единомышленников.

Анна Сушкова:

Вы сейчас в Беларуси делаете какой-то проект, расскажите о нем. Артур Гарфанкел:

У меня очень серьезный проект музыкальный. Я работаю с группой «Aura» – это и Евгений Олейник, и Юлия Быкова. Я с большим уважением работаю с ними, мы очень скоро опубликуем первую песню. Мы решили записывать один из самых знаменитых шлягеров моего отца, мы это поем на русском. Будет очень круто.

Зимняя прогулка не обходится без горячего ароматного напитка. Анна Сушкова:

Часто пьете кофе? Артур Гарфанкел:

Я очень редко пью кофе, я люблю чай. Анна Сушкова:

Какой чай любите? Артур Гарфанкел:

Черный или зеленый чай. У меня, кстати, дома есть электросамовар.

Что касается кофе, то у Артура свой анекдот. Друзья из России частенько его подкалывают: тебе какой кофе, американо? На что наш герой всегда отвечает: руссиано. Артур Гарфанкел:

Нью-йоркский народ любит бейсбол. Я люблю бокс и единоборства. Нью-йоркцы обожают пиццу. Очень вкусная.

Музыкант так давно живет в постсоветской реальности, что многие начинают сомневаться в его американском происхождении. Артур Гарфанкел:

Я просто заметил, что есть такие советские тенденции, где все спрашивают прямо: откуда этот человек. А я всегда, конечно, должен ответить правду. Говорю, что из Нью-Йорка, а потом они говорят: «Вы родом из Беларуси или из России, или родители местные». Я говорю: «Нет, вроде бы все из Америки». Я просто такой человек, который решил говорить по-русски чисто по идее и все.

В минских парках и скверах царит особая атмосфера, считает наш герой, особенно ему нравится наша столица зимой. Артур Гарфанкел:

Я считаю себя зимним человеком, но и летом хорошо. Жарко, влажно бывает, но мне это не мешает. Мне очень нравится, что в Беларуси каждый сезон четко описан, все есть. Анна Сушкова:

Какие увлечения у вас есть в Беларуси? Артур Гарфанкел:

Рыбалка, можно пойти на охоту. Я охотник. Артур – за активный образ жизни, а еще он считает себя свободным художником. Артур Гарфанкел:

Я обычно просыпаюсь в 8:00 или 8:30 утра. Потом я стараюсь выкладывать интересный материал в соцсети, учу новые песни наизусть или записываю что-нибудь, репетирую просто так, потом я два-три раза в неделю иду в студию звукозаписи.