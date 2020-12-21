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Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси

21 декабря 2020 10:55
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С Артуром Гарфанкелом, сыном семикратного обладателя Грэмми и солистом известного дуэта «Simon and Garfunkel», мы встретились в самом сердце площади Победы. Путешественник, музыкант, блогер и гость нашей программы «Минск и минчане» выбрал это место неслучайно, впрочем, как и город.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-1

Артур Гарфанкел, музыкант (США):
Это одно из моих любимых мест, поскольку Вечный огонь и мемориал такой трогательный. Великая Отечественная война. Мы это никогда не забудем, я точно. Помню подвиг народа и знаю, что каждый третий человек в Беларуси погиб. Мы знаем, что этот подвиг был за что-то справедливое. Я не забуду, не могу об этом забыть. Такое место для меня священное.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-3

Если бы не акцент, то можно подумать, что Артур – свой парень. Он великолепно знает белорусскую историю, разбирается в советской архитектуре и с радостью делится своими наблюдениями.  

Артур Гарфанкел:
Первые 15-16 лет жизни я провел в Нью-Йорке. После этого я жил в СНГ, в разных местах. Сейчас я в Беларуси и очень рад быть здесь. Я всегда был очень большой поклонник Республики Беларусь, политики, как люди живут, как не забывают ценности и подвиг народа. Все это мне очень дорого.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-5

Любовь к нашей стране музыканту привили с детства. Впервые на территории СНГ он побывал еще мальчишкой: отец, Арт Гарфанкел, взял в гастрольный тур. Но желание снова посетить Россию и соседнюю Беларусь с того момента его больше не покидало.  

Артур Гарфанкел:
Мой отец всегда был, есть и будет социальным человеком. Из-за этого я всегда чувствовал в сердце привязанность к социальной политике и к такой стране, как Республика Беларусь. Поэтому я давно уже здесь как гость посещаю, уже так 12 лет. Я всегда хотел быть здесь почаще.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-7

Сейчас гость подумывает о том, чтобы остаться здесь жить. Ни климат, ни языковые барьеры его не пугают. К слову, выбор нашему герою было из чего делать: за свою жизнь он побывал на всех континентах, включая Антарктиду.

Артур Гарфанкел:
Я раньше очень много путешествовал, в том числе на гастроли с отцом. Около 55 стран, может, чуть больше или меньше. Весь мир объездил. Желание путешествовать есть, но меньше, чем раньше. Я очень комфортно чувствую себя в Союзном государстве. Я очень люблю Беларусь и чувствую себя здесь дома.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-9

Что же в нашей стране привлекает Артура больше всего?

Артур Гарфанкел:
Мне нравятся теплота и вежливость народа, традиционные советские ценности. Вкусная еда здесь.

Анна Сушкова, корреспондент:
Какие блюда любимые?

Артур Гарфанкел:
Драники с мачанкой, холодник я обожаю, даже зимой, морс.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-11

Анна Сушкова:
Кроме блюд, что нравится еще?

Артур Гарфанкел:
Много. Архитектура грандиозная, гостеприимство народа, социальная политика, девушки красивые, не скрываю, поэтому я здесь.

Русский язык наш герой стал изучать 10 лет назад по компактным дискам, потом на помощь пришли приложения в смартфоне. Русскоговорящие друзья, кино с субтитрами – сегодня Артуру не всегда верят, что он иностранец.

Артур Гарфанкел:
Просто у меня всегда было бурное желание учить русский язык, в том числе белорусский было бы неплохо. Я размаўляю чуть-чуть, но очень чуть-чуть. Я решил пойти куда-нибудь учиться.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-13

Артур шутит, что он не рок-н-рольщик. С детства ему по душе советская культура и дорогие каждому из нас песни и фильмы.

Артур Гарфанкел:
Я очень активно использую Facebook и выкладываю много интересного материала, в том числе песни, которые я пою. Может, каждую неделю я записываю песни: советские, патриотические, народные, военные. У меня появилось много друзей, знакомых, единомышленников.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-15

Анна Сушкова:
Вы сейчас в Беларуси делаете какой-то проект, расскажите о нем.

Артур Гарфанкел:
У меня очень серьезный проект музыкальный. Я работаю с группой «Aura» – это и Евгений Олейник, и Юлия Быкова. Я с большим уважением работаю с ними, мы очень скоро опубликуем первую песню. Мы решили записывать один из самых знаменитых шлягеров моего отца, мы это поем на русском. Будет очень круто.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-17

Зимняя прогулка не обходится без горячего ароматного напитка.

Анна Сушкова:
Часто пьете кофе?

Артур Гарфанкел:
Я очень редко пью кофе, я люблю чай.

Анна Сушкова:
Какой чай любите?

Артур Гарфанкел:
Черный или зеленый чай. У меня, кстати, дома есть электросамовар.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-19

Что касается кофе, то у Артура свой анекдот. Друзья из России частенько его подкалывают: тебе какой кофе, американо? На что наш герой всегда отвечает: руссиано.

Артур Гарфанкел:
Нью-йоркский народ любит бейсбол. Я люблю бокс и единоборства. Нью-йоркцы обожают пиццу. Очень вкусная.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-21

Музыкант так давно живет в постсоветской реальности, что многие начинают сомневаться в его американском происхождении.

Артур Гарфанкел:
Я просто заметил, что есть такие советские тенденции, где все спрашивают прямо: откуда этот человек. А я всегда, конечно, должен ответить правду. Говорю, что из Нью-Йорка, а потом они говорят: «Вы родом из Беларуси или из России, или родители местные». Я говорю: «Нет, вроде бы все из Америки». Я просто такой человек, который решил говорить по-русски чисто по идее и все.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-23

В минских парках и скверах царит особая атмосфера, считает наш герой, особенно ему нравится наша столица зимой.

Артур Гарфанкел:
Я считаю себя зимним человеком, но и летом хорошо. Жарко, влажно бывает, но мне это не мешает. Мне очень нравится, что в Беларуси каждый сезон четко описан, все есть.

Анна Сушкова:
Какие увлечения у вас есть в Беларуси?

Артур Гарфанкел:
Рыбалка, можно пойти на охоту. Я охотник.

Артур – за активный образ жизни, а еще он считает себя свободным художником.

Артур Гарфанкел:
Я обычно просыпаюсь в 8:00 или 8:30 утра. Потом я стараюсь выкладывать интересный материал в соцсети, учу новые песни наизусть или записываю что-нибудь, репетирую просто так, потом я два-три раза в неделю иду в студию звукозаписи.

Вежливость народа и традиционные советские ценности. Что ещё нравится американскому музыканту в Беларуси-25

Космополит и полиглот, шутник и мечтатель – таким оказался Артур Гарфанкел. Одним словом – человек мира.

Артур Гарфанкел:
Новый год – период очень сказочный. Люди мечтают добиться в жизни нового, и я мечтаю. Желаю всем жителям стабильности, мира, благосостояния, чтобы фундамент был в семье – это самое главное.

# Культура # Анна Сушкова

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