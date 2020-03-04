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Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций

04 марта 2020 12:58
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Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С использованием программы врач решил найти ответ. 

Джулиан «состарил» давние фотографии знаменитостей, чтобы приблизить их к нынешнему возрасту, а затем сравнил с современными снимками тех же людей. В некоторых случаях разница видна невооружённым взглядом. 

Дженнифер Энистон 

21 год 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-1

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-4

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-7

Фото: instagram.com/jennifer.aniston.fan_ 

Дженнифер Лопес 

29 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-10

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-13

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-16

Фото: instagram.com/jlo 

Николь Кидман 

32 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-19

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 52 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-22

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 52 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-25

Фото: instagram.com/nicolekidman 

Аманда Холден 

29 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-28

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 48 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-31

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 48 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-34

Фото: instagram.com/amanda_holden_fans 

Тесс Дэйли 

33 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-37

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-40

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-43

Фото: instagram.com/tessdaly 

Рене Зеллвегер 

30 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-46

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-49

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Что ждёт Питта, Феникса и других победителей «Оскара-2020» в будущем? 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-52

Фото: instagram.com/renee__zellweger 

Сальма Хайек 

33 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-55

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 53 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-58

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 53 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-61

Фото: instagram.com/salmahayek 

Кейт Бланшетт 

30 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-64

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-67

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-70

Фото: instagram.com/cate_blanchettofficial 

Кэтрин Зета-Джонс 

30 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-73

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-76

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-79

Фото: instagram.com/catherinezetajones 

Кайли Миноуг 

20 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-82

Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 51 год 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-85

Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальный 51 год 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций-88

Фото: instagram.com/kylieminogue 

Это ещё не всё. Ранее мы сами «состарили» знаменитостей с помощью специального приложения.

Сравнить «состаренные» версии артистов с реальными можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Дженнифер Энистон # Дженнифер Лопес # Николь Кидман # Рене Зеллвегер # Кейт Бланшетт # Фотофакт

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