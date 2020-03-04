Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С использованием программы врач решил найти ответ.
Джулиан «состарил» давние фотографии знаменитостей, чтобы приблизить их к нынешнему возрасту, а затем сравнил с современными снимками тех же людей. В некоторых случаях разница видна невооружённым взглядом.
Дженнифер Энистон
21 год
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 50 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 50 лет
Фото: instagram.com/jennifer.aniston.fan_
Дженнифер Лопес
29 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 50 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Николь Кидман
32 года
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 52 года
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 52 года
Фото: instagram.com/nicolekidman
Аманда Холден
29 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 48 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 48 лет
Фото: instagram.com/amanda_holden_fans
Тесс Дэйли
33 года
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 50 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 50 лет
Фото: instagram.com/tessdaly
Рене Зеллвегер
30 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 50 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Фото: instagram.com/renee__zellweger
Сальма Хайек
33 года
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 53 года
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 53 года
Фото: instagram.com/salmahayek
Кейт Бланшетт
30 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 50 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 50 лет
Фото: instagram.com/cate_blanchettofficial
Кэтрин Зета-Джонс
30 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 50 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальные 50 лет
Фото: instagram.com/catherinezetajones
Кайли Миноуг
20 лет
Фото: Dr. Julian De Silva
Ожидаемая внешность в 51 год
Фото: Dr. Julian De Silva
Реальный 51 год
Фото: instagram.com/kylieminogue
Это ещё не всё. Ранее мы сами «состарили» знаменитостей с помощью специального приложения.
Сравнить «состаренные» версии артистов с реальными можно здесь.