Делают из четырёх цветов. Показываем, как создают календари в Беларуси

Витрины магазинов заполонили календари: настенные плакаты, квартальные, карманные и треугольные. Белорусские типографии загружены до предела. В Интернете доступны свыше 250 приложений, даже в XXI веке без такой напоминалки как без рук.
Витрины магазинов заполонили календари: настенные плакаты, квартальные, карманные и треугольные. Белорусские типографии загружены до предела. В Интернете доступны свыше 250 приложений, даже в XXI веке без такой напоминалки как без рук.
Как и где создают календари? Узнаете, посмотрев видеоматериал.