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Делают из четырёх цветов. Показываем, как создают календари в Беларуси

13 ноября 2019 08:51
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Витрины магазинов заполонили календари: настенные плакаты, квартальные, карманные и треугольные. Белорусские типографии загружены до предела. В Интернете доступны свыше 250 приложений, даже в XXI веке без такой напоминалки как без рук.

Делают из четырёх цветов. Показываем, как создают календари в Беларуси-1

Как и где создают календари? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Делают из четырёх цветов. Показываем, как создают календари в Беларуси-4

# Технологии # калейдоскоп # Анна Гаврильчик # Тимофей Невинский # Фотофакт # производство

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