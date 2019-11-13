Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно
Ремонт – процесс долгий и сложный. Многие, пытаясь поскорее завершить работы в доме, стараются сделать часть каких-то дел своими силами.
Издание Bored Panda собрало галерею строительных неудач со всего мира – здесь и рухнувшие полки на кухне, и дверные ручки, повернутые в обратную сторону, и неудачные плинтуса.
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Эти работы очень смешные, поэтому пользователь соцсетей Тревор Лахи публикует снимки таких ремонтов в своем аккаунте и с юмором комментирует их. Такую рекламу оценили подписчики.
Как меняются комнаты общежития после заселения студентов? Пять примеров (смотрите здесь).
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987
Фото: instagram.com/greaseball1987