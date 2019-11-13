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Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно

13 ноября 2019 14:17
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Ремонт – процесс долгий и сложный. Многие, пытаясь поскорее завершить работы в доме, стараются сделать часть каких-то дел своими силами.  

Издание Bored Panda собрало галерею строительных неудач со всего мира – здесь и рухнувшие полки на кухне, и дверные ручки, повернутые в обратную сторону, и неудачные плинтуса.  

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-1

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-3

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-5

Фото: instagram.com/greaseball1987

Эти работы очень смешные, поэтому пользователь соцсетей Тревор Лахи публикует снимки таких ремонтов в своем аккаунте и с юмором комментирует их. Такую рекламу оценили подписчики.  

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Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-8

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-10

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-12

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-14

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-16

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-18

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-20

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-22

Фото: instagram.com/greaseball1987

Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно-24

Фото: instagram.com/greaseball1987

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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