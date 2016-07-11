Самое доброе видео с Евро-2016: маленький португальский фанат успокаивает плачущего француза

Это видео пользователи социальных сетей уже назвали самым искренним за весь чемпионат Европы по футболу. Маленький болельщик португальской сборной утешает плачущего фаната национальной команды Франции.
Это видео пользователи социальных сетей уже назвали самым искренним за весь чемпионат Европы по футболу. Маленький болельщик португальской сборной утешает плачущего фаната национальной команды Франции.
Мальчик подошел к мужчине, пожал ему руку. Французский фанат поцеловал малыша в голову, улыбнулся и обнял его. «Малыш молодец!», – пишут футбольные фанаты. Судя по реакции, этот ролик растрогал не только болельщиков, но и людей футболом не интересующихся.
Напомним, минувшей ночью португальцы одержали победу над французами в дополнительное время и стали чемпионами Европы по футболу.
Радость триумфаторов умножена была рядом обстоятельств: во-первых, победить удалось без Роналду, который из-за травмы не доиграл даже первый тайм. Во-вторых, это первый титул чемпионов Европы, завоеванный португальцами. И, наконец, в стране, охваченной кризисом, поводов для радости было последнее время не так уж много. Здесь подробнее.