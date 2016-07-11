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Самое доброе видео с Евро-2016: маленький португальский фанат успокаивает плачущего француза

11 июля 2016 11:50
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Это видео пользователи социальных сетей уже назвали самым искренним за весь чемпионат Европы по футболу. Маленький болельщик португальской сборной утешает плачущего фаната национальной команды Франции.

Самое доброе видео с Евро-2016: маленький португальский фанат успокаивает плачущего француза -1

Мальчик подошел к мужчине, пожал ему руку. Французский фанат поцеловал малыша в голову, улыбнулся и обнял его. «Малыш молодец!», – пишут футбольные фанаты. Судя по реакции, этот ролик растрогал не только болельщиков, но и людей футболом не интересующихся.

Напомним, минувшей ночью португальцы одержали победу над французами в дополнительное время и стали чемпионами Европы по футболу.

Радость триумфаторов умножена была рядом обстоятельств: во-первых, победить удалось без Роналду, который из-за травмы не доиграл даже первый тайм. Во-вторых, это первый титул чемпионов Европы, завоеванный португальцами. И, наконец, в стране, охваченной кризисом, поводов для радости было последнее время не так уж много. Здесь подробнее.

# Футбол # Фотофакт # калейдоскоп

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