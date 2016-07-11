10 мест в Китае, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
Китай – страна контрастов. Практически любой турист сможет найти себе развлечение по вкусу. Если толчея в метрополитене в час пик не выводит вас из себя, то урбанистические пейзажи Гонконга произведут на вас должное впечатление. Любители тишины и спокойствия имеют шанс провести время в заброшенных рыбацких деревушках или городах-призраках.
Путешественники, посетившие Китай, советуют обратить внимание на 10 мест, фотографии откуда соберут не одну сотню лайков.
Как завещал старина Маслоу, без еды, воды и сна все эстетические потребности уходят на задний план. О будущем жилье можно позаботиться сидя за компьютером в собственной квартире. Чтобы заморить червячка можно посетить ближайшую лапшичную, а можно заскочить на рынок и попробовать жареную морскую звезду.
Посетив Гонконг, любая высотка Минска будет казаться карликом.
Отдохнуть от тысяч прохожих можно в городе–призраке. Ордос начали строить в 2001 году и планировали заселить более миллиона человек. Что-то пошло не так, и сегодня в городе не более сотни тысяч жителей. Идеальное место для съемок фильма о нападении пришельцев.
Из города, где не поселился практически никто – в деревню, которая опустела. Рыбацкая деревня на архипелаге Шенгси.
Если Беларусь – то картофель, если Китай – то рис. Фотографии плантаций риса можно помещать в книги по ландшафтному дизайну.
Почувствовав усталость от чужой культуры, можно сменить пейзажи на более привычные глазу улочки Венеции. Город на воде Чжоучжуан славится красивыми видами, живописными мостами и романтичной атмосферой.
Смотреть на воду можно бесконечно, поэтому обязательным пунктом в маршруте должен стать водопад Хуангошу.
Смотреть, как бушует водная стихия можно не только у подножья горы, но и у дамбы. Река Хуанхэ часто причиняет много вреда китайцам, поэтому была построена система дамб длинной 5 тысяч километров. В некоторых местах вода льется со скоростью 2 600 кубометров в секунду. Впечатляющее зрелище!
Заснеженные вершины Альп или зеленые долины Карпат не сравнятся с красотой гор Данься.
Изобретательные китайцы подсвечивают пещеру Тростниковой Флейты разноцветными огнями. Карстовые образования в свете синих фонарей привлекают фотографов со всего мира.