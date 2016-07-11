10 мест в Китае, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Китай – страна контрастов. Практически любой турист сможет найти себе развлечение по вкусу. Если толчея в метрополитене в час пик не выводит вас из себя, то урбанистические пейзажи Гонконга произведут на вас должное впечатление. Любители тишины и спокойствия имеют шанс провести время в заброшенных рыбацких деревушках или городах-призраках.



Путешественники, посетившие Китай, советуют обратить внимание на 10 мест, фотографии откуда соберут не одну сотню лайков.

Как завещал старина Маслоу, без еды, воды и сна все эстетические потребности уходят на задний план. О будущем жилье можно позаботиться сидя за компьютером в собственной квартире. Чтобы заморить червячка можно посетить ближайшую лапшичную, а можно заскочить на рынок и попробовать жареную морскую звезду.