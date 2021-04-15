Прямой эфир

Задула свечи и плюнула на торт. Как Алла Пугачёва отпраздновала день рождения

15 апреля 2021 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 15 апреля одна из самых известных российских певиц отметила свой день рождения. Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. С этим праздником артистку поздравили её супруг и младшие дети. 

Задула свечи и плюнула на торт. Как Алла Пугачёва отпраздновала день рождения -1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Все семья дружно встретила Примадонну цветами и улыбками. И, конечно, не обошлось без торта со свечами. Алла Борисовна легко справилась со всеми, кроме одной. Артистке пришлось плюнуть, чтобы погасить её. 

Задула свечи и плюнула на торт. Как Алла Пугачёва отпраздновала день рождения -4

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Далее Гарри и Лиза прочитали маме стихотворения и вручили самодельные подарки. И после дружного исполнения поздравительной песни семья приступила к трапезе. Максим Галкин отметил, что по лишь раз в год его супруга позволяет себе вкусные, но калорийные пирожки. 

Задула свечи и плюнула на торт. Как Алла Пугачёва отпраздновала день рождения -7

Фото: instagram.com/maxgalkinru

К поздравлениям присоединились друзья и поклонники артистки. В комментариях они пожелали Алле Борисовне долгих лет жизни, крепкого здоровья и, конечно, чтобы супруг с детьми всегда только радовали. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как Пугачёва изменилась после рождения Гарри и Лизы. Примадонна не сразу поверила, что у неё на свет появились не внуки (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Максим Галкин # Гарри Галкин # Елизавета Галкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка
14 апреля 2021 14:53

«Я поступил гадко по отношению к Оле». Козловский прокомментировал расставание с матерью своего ребёнка

Словно светится изнутри. Рассказываем, как изменилась Алла Пугачёва после рождения Лизы и Гарри
14 апреля 2021 14:13

Словно светится изнутри. Рассказываем, как изменилась Алла Пугачёва после рождения Лизы и Гарри

Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца
14 апреля 2021 13:24

Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца