Задула свечи и плюнула на торт. Как Алла Пугачёва отпраздновала день рождения

Новости России. 15 апреля одна из самых известных российских певиц отметила свой день рождения. Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. С этим праздником артистку поздравили её супруг и младшие дети.
Новости России. 15 апреля одна из самых известных российских певиц отметила свой день рождения. Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. С этим праздником артистку поздравили её супруг и младшие дети.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Все семья дружно встретила Примадонну цветами и улыбками. И, конечно, не обошлось без торта со свечами. Алла Борисовна легко справилась со всеми, кроме одной. Артистке пришлось плюнуть, чтобы погасить её.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Далее Гарри и Лиза прочитали маме стихотворения и вручили самодельные подарки. И после дружного исполнения поздравительной песни семья приступила к трапезе. Максим Галкин отметил, что по лишь раз в год его супруга позволяет себе вкусные, но калорийные пирожки.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
К поздравлениям присоединились друзья и поклонники артистки. В комментариях они пожелали Алле Борисовне долгих лет жизни, крепкого здоровья и, конечно, чтобы супруг с детьми всегда только радовали.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как Пугачёва изменилась после рождения Гарри и Лизы. Примадонна не сразу поверила, что у неё на свет появились не внуки (здесь подробности).