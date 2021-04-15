Задула свечи и плюнула на торт. Как Алла Пугачёва отпраздновала день рождения

Новости России. 15 апреля одна из самых известных российских певиц отметила свой день рождения. Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. С этим праздником артистку поздравили её супруг и младшие дети.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Все семья дружно встретила Примадонну цветами и улыбками. И, конечно, не обошлось без торта со свечами. Алла Борисовна легко справилась со всеми, кроме одной. Артистке пришлось плюнуть, чтобы погасить её.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Далее Гарри и Лиза прочитали маме стихотворения и вручили самодельные подарки. И после дружного исполнения поздравительной песни семья приступила к трапезе. Максим Галкин отметил, что по лишь раз в год его супруга позволяет себе вкусные, но калорийные пирожки.

Фото: instagram.com/maxgalkinru