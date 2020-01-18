Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?
Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия Ковальчук – современные люди без труда могут вызвать в памяти образы этих людей. А когда-то они ничем не выделялись.
Наверняка нынешние артисты, учась в школе, как и все, слышали: «Корж, опять домашку не сделал, потому что на гитаре брынькал?» или «Ковальчук, к доске». Интересно было бы на это посмотреть, правда? Впрочем, хотя конкретно эти моменты увидеть не получится, всегда можно найти фотографии артистов в их юные годы.
Джастин Бибер
Фото: instagram.com/justinbieber
Джессика Альба
Фото: instagram.com/jessicaalba
Дима Билан
Фото: instagram.com/bilanofficial
Елизавета Боярская
Фото: instagram.com/boyarskiy_official
Елизавета Иванцив (Ёлка)
Фото: instagram.com/elkasinger
Макс Корж
Фото: instagram.com/tatsianakorzh
Михаил Галустян
Фото: instagram.com/m_galustyan
Нонна Гришаева
Фото: instagram.com/grishaevanonna
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Сергей Светлаков
Фото: instagram.com/ssvetlakov
Хлоя Морец
Фото: instagram.com/chloegmoretz
Энн Хэтэуэй
Фото: instagram.com/annehathaway
Юлия Ковальчук
Фото: instagram.com/juliakovalchuk
Кстати, недавно мы решили проверить, насколько сыновья и дочери знаменитостей похожи на своих родителей.
Результаты сравнения детей с их мамами и папами того же возраста смотрите здесь.