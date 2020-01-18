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Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты?

18 января 2020 08:49
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Сейчас эти люди знамениты и успешны, однако в детстве многие из них вряд ли догадывались, какую жизнь они смогут построить для себя. Макс Корж, Джессика Альба, Юлия Ковальчук – современные люди без труда могут вызвать в памяти образы этих людей. А когда-то они ничем не выделялись. 

Наверняка нынешние артисты, учась в школе, как и все, слышали: «Корж, опять домашку не сделал, потому что на гитаре брынькал?» или «Ковальчук, к доске». Интересно было бы на это посмотреть, правда? Впрочем, хотя конкретно эти моменты увидеть не получится, всегда можно найти фотографии артистов в их юные годы. 

Джастин Бибер 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -1

Фото: instagram.com/justinbieber 

Джессика Альба 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -4

Фото: instagram.com/jessicaalba 

Дима Билан 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -7

Фото: instagram.com/bilanofficial 

Елизавета Боярская 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -10

Фото: instagram.com/boyarskiy_official 

Елизавета Иванцив (Ёлка) 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -13

Фото: instagram.com/elkasinger 

Макс Корж 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -16

Фото: instagram.com/tatsianakorzh 

Михаил Галустян 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -19

Фото: instagram.com/m_galustyan 

Нонна Гришаева 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -22

Фото: instagram.com/grishaevanonna 

Светлана Лобода 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -25

Фото: instagram.com/lobodaofficial 

Сергей Светлаков 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -28

Фото: instagram.com/ssvetlakov 

Хлоя Морец 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -31

Фото: instagram.com/chloegmoretz 

Энн Хэтэуэй 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -34

Фото: instagram.com/annehathaway 

Юлия Ковальчук 

Корж, Альба, Светлаков. Как выглядели в детстве популярные артисты? -37

Фото: instagram.com/juliakovalchuk 

Кстати, недавно мы решили проверить, насколько сыновья и дочери знаменитостей похожи на своих родителей.

Результаты сравнения детей с их мамами и папами того же возраста смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Макс Корж # Михаил Галустян # Елизавета Боярская # Джастин Бибер # Джессика Альба # Энн Хэтэуэй # Светлана Лобода # Дима Билан # Фотофакт

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