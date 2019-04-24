Владимир Зеленский – шестой президент Украины. Причём тут Рейган?

Сейчас все будут следить за тем, как ведет себя новый глава государства, что происходит в стране. Это и естественно, ведь выборная кампания в Украине мало кого не зацепила своей неожиданной развязкой. Теперь сочувствующие будут болеть за Зеленского, радоваться успехам избравшей его страны и огорчаться её неудачам. Но немало найдется и тех, кто будет продолжать язвительно называть молодого украинского президента выскочкой или клоуном и желать, чтобы «хохлы» никогда не оклемались. Это уж как люди воспитаны и сколько в них чести и совести.

Хотя надо признать, что еще долго тех и других будет будоражить вопрос: куда приведет 42-миллионную страну человек, не имеющий политического опыта? Первый вопрос тут же рождает второй: так ли важно, чтобы в президенты современного государства народ избирал большого знатока в политике, экономике, эффективного хозяйственника? Может, каждый человек, если он умный, честный и патриот, способен научиться управлять страной. Когда Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента, он шокировал общество: актер-комик, куда ему? Правда, некоторые обозреватели успокаивали электорат: ничего, мол, страшного, Рейган тоже был актером. Этот аргумент звучал в ходе всей предвыборной кампании. Используется он и теперь, когда результаты уже известны. Так давайте разберемся, причем здесь Рональд Рейган и уместно ли сравнивать с ним Владимира Зеленского!

Этих людей могут связывать только два факта их биографий – актёрство и президентство. По крайней мере - пока. Вы скажете: ну, ты сравнил - где США, а где Украина. Масштабы действительно разные. Но надо вспомнить, что в начале 80-х, когда артист Рейган впервые въехал в Белый дом, его страна находилась в затяжном кризисе. Война во Вьетнаме, закончившаяся пятью годами ранее, серьезно подкосила бюджет. В результате наплыва в страну дешевого импорта вырос дефицит торгового баланса. Высоки были государственные расходы, продолжался рост инфляции и безработицы. Цены на энергоносители и банковские ставки отпугивали инвесторов.

Украина сегодня тоже ведет боевые действия, сосущие казну. При росте цен на продовольствие и коммуналку на месте стоит зарплата. Много предприятий закрылось. Люди из страны уезжают на заработки. Поразившая все сферы жизни коррупция препятствует притоку инвестиций, растет госдолг.

Курс американского правительства на выход из кризиса при 40-м президенте США получил название «рейганомика». Каких изменений добилась команда Рейгана? Сразу отметим, что они увеличили военные расходы (так то ж американцы!). Но вместе с тем большой эффект принесли меры по дерегулированию экономики. За счет сокращения денежной массы удалось сбить рост инфляции и обуздать безработицу. Было создано 18 млн. рабочих мест. Значительно урезаны правительственные расходы. При Рейгане в сторону послабления изменилось налоговое законодательство. «Рейганомика", таким образом, вывела Америку из кризиса.

Конечно, сравнивать стартовые условия Зеленского -2019 и Рейгана - 1981 наивно. Тем более, в таких разных странах. Но основные законы экономики давно сформулированы и действуют везде одинаково. Другое дело, что одни страны их принимают за правило, другие же изобретают свои собственные. Пока большая загадка для всех, какой путь изберет команда Зеленского, чтобы сделать Украину страной для жизни.

Кто знаком хоть немного с современной историей США, тот справедливо возразит: Рейган стал президентом, имея за плечами 8 губернаторских лет. Действительно, Рейган пришел к президентству не прямо со съемочной площадки. Сначала он был избран губернатором Калифорнии - штата, который по площади и численности населения, между прочим, почти равен Украине. И никого там не смущало, что он актер. Более того, в 2003 году еще одна звезда Голливуда заняла это кресло – Арнольд Шварценеггер. Причем, избирался он дважды.

Есть ведь немало и других примеров, когда в руководство государствами приходят молодые гуманитарии и управляют достойно.

Не боги горшки обжигают!

Ваш В.Д.