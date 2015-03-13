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Юрист из Мексики собрал самую большую коллекцию о Гарри Поттере

13 марта 2015 09:49
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Более трех тысяч экспонатов, и все они посвящены саге о Гарри Поттере. Эта коллекция вошла в книгу рекордов Гиннесса, и сегодня ее демонстрируют в Музее классической игрушки в Мехико.

Владелец экспозиции – 37-летний мексиканский юрист Менахем Ашер Сильва Варгас, преданный поклонник знаменитого сказочного волшебника.

Коллекция охватывает все восемь фильмов и семь книг о Гарри Поттере. Причем не все экспонаты представлены в музее. Некоторые слишком хрупкие или слишком дорогие. К примеру, Варгас не стал отдавать в музей первое издание из серии книг. В Интернете за него готовы выложить 20 тысяч долларов.

# Фотофакт # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева # Коллекционирование

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