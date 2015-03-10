Американец каждый день – и так 365 дней – делал предложение любимой девушке

Новости США. Дин Смит каждый день в течение года предлагал своей девушке Дженнифер выйти за него замуж. Правда, делал это тайком от нее самой.



В течение года каждый день Дин записывал коротенькие видео с табличками, на которых было написано его предложение, признание в любви и дата – день и месяц.

Съемки проходили в разных местах: в машине, в душе, во время работы, чтения, за обедом.

Дин Смит:

Дженнифер постоянно смотрела на YouTube видео с предложениями выйти замуж и плакала над искренностью каждого из них. Она показала несколько роликов мне, и я решил, что заставлю ее плакать от моего предложения.



Ровно через год Дин смонтировал эти видео в один пятнадцатиминутный ролик, куда вошли все 365 предложений. И показал видео любимой девушке в день её рождения на пляже острова Аруба.

На финальном этапе Дин Смит подключил родственников и друзей возлюбленной.

С помощью табличек они направили Дженнифер на пляж, где её ожидал Дин с реальным предложением руки и сердца. Конечно же, девушка сказала заветное «да».



Видео, которое покорило сердце возлюбленной Дина Смита появилось в открытом доступе в январе 2015-го. И его уже посмотрели более 13 миллионов раз!