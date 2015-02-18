В зоопарке Токио ловили сбежавшего «снежного барса»

ЧП в зоопарке на окраине Токио. Ловят сбежавшего снежного барса. К счастью, животное — не настоящее. Его роль исполняет работник в костюме. Так персонал готовят к подобным ситуациям.



Для поимки беглеца расставили сети, а также подготовили длинные шесты и ружья с транквилизатором.



Посетители заворожено наблюдают за своеобразным представлением. Всё происходит очень реалистично. Вот животное ранит одного из работников. Ему сразу оказывают первую помощь.

Впрочем, особого страха этот снежный барс на зрителей не напустил, включая детей.



В зоопарке говорят: учения проходят на случай, если животное выберется из клетки в результате стихийного бедствия, например — землетрясения.



Всего в учении приняло участие около 70 работников зоопарка и даже несколько полицейских и спасателей.