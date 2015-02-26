Робот-помидор поможет перекусить во время марафона. Для бегунов-марафонцев в Японии придумали «незаменимое» устройство. Оно позволяет перекусить на бегу свежим помидором. Как работает устройство - давайте узнаем.



Представьте, что участвуете в марафоне. Жарко, вы устали, хочется есть. И вдруг, будто бы с неба, прямо к вам в рот летит спелый и сочный помидор.



Одна из продовольственных компаний Японии считает, что это именно то, чего не хватает бегунам. Своеобразного помидорного рюкзака.



Так ли это - вопрос спорный. Тем не менее, изобретение представили на Выставке Токийского марафона.



В аппарате заложено семь помидоров среднего размера. Весит конструкция 8 килограммов. То есть нужно действительно любить томаты, чтобы решиться надеть такое во время бега.



Впрочем, есть и облегчённый вариант. Трехкилограммовый рюкзак. Он заряжен 12 помидорами-черри.



Создатель устройства без капли иронии сказал, что благодаря этому рюкзаку помидоры будут есть на спортивных мероприятиях чаще.

Действительно, восьмикилограммовый рюкзак с роботом над головой - так помидоры ещё не рекламировал никто.



Стоит отметить, что это не первое незаурядное изобретение японцев. Они славятся подобными вещами. Например, это туфли с зонтиками, а это - галстук, который превращается в зонтик. Это ползунки-швабра, чтобы ребёнок ползал и одновременно мыл полы. А это приспособления для комфортного сна в метро.