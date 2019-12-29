Январь покажет, какими будут весна и лето. Народные приметы

30 декабря – Даниил Зимоуказчик. Каким будет этот день, такой и май будет. А если на деревьях появится иней – Святки будут тёплыми.

1 января – День памяти Ильи Муромца. Предки собирались в кругу семьи, чтобы вспомнить подвиги народных героев. Смотрели и на погоду.

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Если январь тёплый – жди поздней весны. А если в первом месяце года частые метели – летом жди проливных дождей.

3 января – Прокопьев день. Если утром солнце красное – быть метели.