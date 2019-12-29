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Январь покажет, какими будут весна и лето. Народные приметы

29 декабря 2019 09:52
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30 декабря – Даниил Зимоуказчик. Каким будет этот день, такой и май будет. А если на деревьях появится иней – Святки будут тёплыми.

1 января – День памяти Ильи Муромца. Предки собирались в кругу семьи, чтобы вспомнить подвиги народных героев. Смотрели и на погоду.

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Если январь тёплый – жди поздней весны. А если в первом месяце года частые метели – летом жди проливных дождей.

3 января – Прокопьев день. Если утром солнце красное – быть метели.

Январь покажет, какими будут весна и лето. Народные приметы-1

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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