«Я три месяца ждал этого?» Урожай начинающего огородника не оправдал ожиданий

Начинающий агроном посадил у себя на огороде морковь и три месяца ждал урожая. То, что он получил в итоге – сплошное разочарование. В своем аккаунте в Twitter парень разместил фото микроморковки, которую в итоге вырастил.

«Я три месяца ждал этого?»

Австралийский огородник-любитель посадил семена в июне. Причем, использовал не просто землю, а специальный грунт, постоянно удобрял растения. Такого результата он совсем не ожидал.

«Было много и других морковок, но они все короткие и толстые, ни одной длиннее пяти сантиметров».

Пост парня набрал более 145 тысяч лайков, а пользователи начали писать поддерживающие комментарии. Среди них нашлись и те, кто тоже смог «похвастаться» своим урожаем.