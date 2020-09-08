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«Я три месяца ждал этого?» Урожай начинающего огородника не оправдал ожиданий

08 сентября 2020 14:37
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Начинающий агроном посадил у себя на огороде морковь и три месяца ждал урожая. То, что он получил в итоге – сплошное разочарование. В своем аккаунте в Twitter парень разместил фото микроморковки, которую в итоге вырастил.

«Я три месяца ждал этого?» Урожай начинающего огородника не оправдал ожиданий-1

Фото: twitter.com/cia_swapmeet

«Я три месяца ждал этого?»

Австралийский огородник-любитель посадил семена в июне. Причем, использовал не просто землю, а специальный грунт, постоянно удобрял растения. Такого результата он совсем не ожидал.

«Было много и других морковок, но они все короткие и толстые, ни одной длиннее пяти сантиметров».

Пост парня набрал более 145 тысяч лайков, а пользователи начали писать поддерживающие комментарии. Среди них нашлись и те, кто тоже смог «похвастаться» своим урожаем.

«Я три месяца ждал этого?» Урожай начинающего огородника не оправдал ожиданий-4

Фото: twitter.com/ShopUSAValues

«Лучше, чем моя».

Если вы смогли вырастить свой урожай, мы собрали советы, как правильно подготовить овощи к зимовке (читать здесь).   

# Урожай # калейдоскоп # Фотофакт

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