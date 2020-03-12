«Я справедлив и стараюсь быть другом». Как EMIN воспитывает детей

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец, музыкант, автор песен – EMIN. Вы недавно вернулись из большого гастрольного тура по Америке, где все ваши концерты прошли с большим аншлагом. Как удается подбирать ключики к зарубежным зрителям? EMIN, певец, музыкант, автор песен:

Все те же принципы, все те же трюки: хорошая музыка, живой бэнд. Мне кажется, это и есть прелесть всех наших концертов, потому что все всегда живьем.

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN Вы долго шли к русскоязычному альбому. Почему так? EMIN:

Не очень было понятно, о чем петь на русском языке. Примерно было понятно, что это должна была быть песня о любви, но в каком качестве, в каком звучании? Я не понимал. У меня заняло немножко времени найти свое русскоязычное творчество и, мне кажется, совсем недавно, наверное, оно как-то уже сформировалось.

Над чем сейчас работаете? EMIN:

Над новым альбомом, как всегда. На новой пластинке будут очень неожиданные коллаборации с очень популярными артистами такими, как HammAli и Navai, JONY, я думаю, что еще один трек будет с Bahh Tee, неожиданная коллаборация с невероятным Серегой «Бумером», с которым мы сделали такую неожиданную композицию. Чем ваш новый альбом «Девочка моя» отличается от остальных? EMIN:

Это еще один этап, еще одна страница в моей творческой жизни. В этом альбоме есть действительно красивые песни, в частности, «Девочка моя» стала большой песней во всех топах, чартах, стримах, чему я естественно очень рад. EMIN о конфликте с Тимой Белорусских: «Ошибки молодости нужно легко прощать»

Недавно вышла ваша новинка с Григорием Лепсом. Почему именно этот артист? EMIN:

С Григорием Викторовичем мы вообще такие друзья и партнеры по жизни. Как-то мы часто видимся, сидим и слушаем много музыки, иногда бывает (в основном это, конечно, инициатива Григория Викторовича), когда он говорит: «Давай, эту песню петь вместе». Я говорю: «Григорий Викторович, у нас с вами уже столько дуэтов, как-то это странно». Он: «Нет, будем эту песню точно делать вместе». Уже накопилось достаточно дуэтов, уже некоторые предлагают совместные концерты.

А вы согласились на их предложение? EMIN:

Нет, пока еще не согласился, я не думаю, что это нужно Григорию Викторовичу. Но в целом мы готовы к тому, чтобы выйти на сцену и спеть несколько песен вместе. «В творчестве нас сравнивать было бы неправильно». EMIN спродюсировал фильм про Муслима Магомаева и рассказал, почему поёт его песни Вы очень много работаете, как вам удается отдыхать? EMIN:

Где находится время отдохнуть, я отдыхаю, а так я очень увлечен тем, чем занимаюсь, поэтому я не могу сказать, что требую все время какого-то отдыха. Я могу собрать всех своих детей в одном месте, конечно, я с удовольствием провожу время с ними. Это обязательно бассейн, какое-то кино, мультик, какие-то игры и это самый лучший для меня отдых.

Вы – многодетный отец. Как вы воспитываете детей: в строгости или лояльно? EMIN:

Мне кажется, я не строг, а справедлив и стараюсь быть другом для своих детей, для того, чтобы вот эту черту, как это было в советское время между родителями и детьми, ее максимально стереть, чтобы дети не чувствовали, что папа – это какая-то всевышняя и неприкосновенная сила. Папа – это друг, с которым можно обо всем поговорить и он всегда поможет.

Поделитесь творческими планами на ближайшее время. Чем планируете удивить еще? EMIN:

У нас очень насыщенный март, огромное количество концертов. Стартанули мы после американского тура именно с концерта в Минске, потом мы едем в Краснодар, Ростов, Ессентуки и так далее. Городов очень много. В апреле я думаю, что все-таки доберусь до студии и закончу все, что я задумал, и дальше у нас огромная подготовка ко всем фестивалям.