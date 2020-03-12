Прямой эфир

EMIN о конфликте с Тимой Белорусских: «Ошибки молодости нужно легко прощать»

12 марта 2020 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О конфликте с Тимой Белорусских рассказал EMIN в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.  

У вас был конфликт с Тимой Белорусских.  

EMIN, певец, музыкант, автор песен:
Он раскритиковал премию.  

Что вы можете сказать?

EMIN:  
Я могу сказать, что ошибки молодости нужно легко прощать и, как я наблюдаю, Тиму Белорусских продолжает поддерживать бренд «Жара» в виде журнала «Жара», где он недавно дал интервью, радиостанция «Жара» крутит его песни, поэтому, если он готов ехать к нам на фестиваль или на премию, мы будем ему только рады.  

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN (читать далее).   

EMIN о конфликте с Тимой Белорусских: «Ошибки молодости нужно легко прощать»-1

# Музыка # калейдоскоп # Emin # Тима Белорусских # Фотофакт # Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN
12 марта 2020 11:53

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
12 марта 2020 11:41

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца
12 марта 2020 09:17

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца