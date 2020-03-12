EMIN о конфликте с Тимой Белорусских: «Ошибки молодости нужно легко прощать»

О конфликте с Тимой Белорусских рассказал EMIN в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
У вас был конфликт с Тимой Белорусских.
EMIN, певец, музыкант, автор песен:
Он раскритиковал премию.
Что вы можете сказать?
EMIN:
Я могу сказать, что ошибки молодости нужно легко прощать и, как я наблюдаю, Тиму Белорусских продолжает поддерживать бренд «Жара» в виде журнала «Жара», где он недавно дал интервью, радиостанция «Жара» крутит его песни, поэтому, если он готов ехать к нам на фестиваль или на премию, мы будем ему только рады.
Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN (читать далее).