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Две недели врачи борются за жизнь солиста группы «Отпетые мошенники», певец в коме

07 июля 2016 11:36
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Новости России. Участник известной российской группы «Отпетые Мошенники» Андрей Репников находится в состоянии комы. За жизнь 45-летнего мужчины вот уже две недели борются врачи.

Андрей Репников подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Беда в семье Репниковых произошла 23 июня. Возвращаясь домой с дачи, мужчина не справился с управлением – автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Как сообщают российские издания, в коматозное состояние музыкант впал практически сразу.

Семья артиста уже исчерпала свои финансовые возможности, поэтому

обратилась к поклонникам группы с просьбой о помощи.

Дарья, дочь Андрея Репникова («СтарХиту»):
Состояние папы по-прежнему тяжелое, но стабильное. Он находится в коме, подключен к аппарату вентиляции легких... Мы верим в лучшее и надеемся, что все будет хорошо.

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Репников

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