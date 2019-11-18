«Я решила удивить всех правдой». Белоруска заняла второе место на конкурсе «Мисс мира plus size»

Совсем недавно в Киеве прошел конкурс «Мисс мира plus size». Соревнования несильно отличаются от привычного формата: презентация, фотосессии, занятия по дефиле, сценарная речь и стресс-тесты. Беларусь без короны не осталась. Наша соотечественница стала второй среди всех участниц.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – вице-мисс мира plus size 2019 – Наталья Колесникова.
Как вы попали в эту сферу?
Наталья Колесникова, вице-мисс мира plus size 2019:
Я читала новости за чашечкой кофе в субботу и обнаружила статью, где разыскивались пышные красавицы. Мне стало очень интересно. Посмотрела, там была ссылка на анкету, которую нужно было заполнить. Для любопытства я ее открыла, заполнила, отправила и ни на что, вообще, не рассчитывала. Более того, это было настолько быстрое и необдуманное решение, что когда пришел мой муж и я говорю: «Слушай, ты сейчас не поверишь, что я сейчас сделала». Он говорит: «Расслабься, у тебя рост 164, шансов никаких нет, какая бы пропорция хорошая не была, ты для меня красотка была, есть и будешь, но с таким ростом... Есть понятие модельный рост – это минимум 170, а то и выше, поэтому расслабься и живи дальше». В понедельник мне пришло приглашение.
Вы были уверены, что выиграете или были сомнения?
Наталья Колесникова:
В первый вечер у нас должно быть вручение лент, которое перенесли из-за того, что не все участницы успели доехать, соответственно, первый вечер у нас был такой знакомств, где мы все встретились в такой неформальной обстановке за ужином, все равные, все одинаково уставшие, в ожидании какой-то неизвестности и страха не было. А вот когда мы все вместе поехали на экскурсию, у меня неплохое знание английского языка, я села с европейками и со мной села Мисс Индия, Мисс Азия, которые также разговорили на английском, за мной Мисс Суринам – действующая наша королева и в процессе общения все начали меня спрашивать, что же я подготовила для творческого номера, я делилась своими познаниями и мне начали рассказывать, что у Мисс Суринам есть свой джаз-бэнд, она известная певица, которая собирает стадионы. Мисс Индии начала рассказывать про Болливуд в течение 20 лет, ей больше 40 и она с 18 лет танцует, про количество костюмов, переодеваний, которые она приготовила и привезла с собой. Я не знаю, насколько это правда, но по ее уверению, она прилетела в Киев с шестью чемоданами. Я так села и думаю: «Хм, как интересно». У меня был один чемодан и волшебные платья от Натальи Ляховец, которые ехали в отдельных чехлах.
Чем смогла удивить жюри Наталья Колесникова? Узнаете, посмотрев видеоматериал.