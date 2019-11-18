«Я решила удивить всех правдой». Белоруска заняла второе место на конкурсе «Мисс мира plus size»

Совсем недавно в Киеве прошел конкурс «Мисс мира plus size». Соревнования несильно отличаются от привычного формата: презентация, фотосессии, занятия по дефиле, сценарная речь и стресс-тесты. Беларусь без короны не осталась. Наша соотечественница стала второй среди всех участниц.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – вице-мисс мира plus size 2019 – Наталья Колесникова.

Как вы попали в эту сферу?

Наталья Колесникова, вице-мисс мира plus size 2019:

Я читала новости за чашечкой кофе в субботу и обнаружила статью, где разыскивались пышные красавицы. Мне стало очень интересно. Посмотрела, там была ссылка на анкету, которую нужно было заполнить. Для любопытства я ее открыла, заполнила, отправила и ни на что, вообще, не рассчитывала. Более того, это было настолько быстрое и необдуманное решение, что когда пришел мой муж и я говорю: «Слушай, ты сейчас не поверишь, что я сейчас сделала». Он говорит: «Расслабься, у тебя рост 164, шансов никаких нет, какая бы пропорция хорошая не была, ты для меня красотка была, есть и будешь, но с таким ростом... Есть понятие модельный рост – это минимум 170, а то и выше, поэтому расслабься и живи дальше». В понедельник мне пришло приглашение.