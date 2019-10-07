Директор Анастасии Заворотнюк опровергнул сообщения о смерти актрисы

Новости России. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опровергнул информацию о смерти актрисы.

Как сообщает РИА Новости, ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой один из работников медучреждения утверждает, что 5 октября Анастасия скончалась.

После этого Христов выступил с призывом прекратить спекуляции вокруг здоровья артистки и верить только тем сведениям, которые появляются в официальных СМИ. Директор добавил, что близкие Заворотнюк не готовы говорить о её состоянии здоровья, Христов попросил уважать их решение.

Информация об ухудшении самочувствия Анастасии появилась в августе. В настоящее время близкие актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако официальных комментариев по поводу здоровья Заворотнюк они не дают.

В прошлом месяце дочь актрисы тоже призывала людей не верить слухам.