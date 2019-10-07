Он ночевал в их простых хижинах и был на фестивале папуасов. Как лучший белорусский travel-блогер ездит по опасным уголкам Земли

Елена Кутузова, корреспондент:

Лучший travel-блогер по версии National Geographic и автор блога «Хочу домой» Леня Пашковский вернулся из очередного путешествия. Наконец-то, мы застали его дома.

Сегодня молодой человек монтирует очередную серию своего необычного и успешного проекта. Программа на YouTube-канале – абсолютная противоположность другим travel-блогам. «Хочу домой» – это рассказы о темной стороне Земли, где страшно, опасно и неуютно. К слову, на один эпизод уходит две недели кропотливой работы за ноутбуком. Продакшн и постпродакшн – все в одиночку!

Леонид Пашковский, блогер:

Я смотрю на это все со стороны и думаю: «Да ладно! Неужели это все я видел, я снимал?! Это история про меня?!» Очень странно всегда это выглядит. Эти ролики, особенно самые старые, я открываю сейчас и абсолютно как будто бы не я делал, не я ездил.

Тибет, Иран, Бангладеш, Панама и Ямайка. За 3 года существования проекта Леня исследовал более 30-ти стран! Последнее путешествие было в Индонезию. В провинции Папуа и на острове Сулавеси блогер провел почти месяц и снял десятки гигабайт видео. Все для того, чтобы показать своим подписчикам первобытный стиль жизни местного населения. Честно, без прикрас, ретуши и вторых дублей!

Леонид Пашковский:

Я до сих пор не могу осознать того, что вот этот весь мир реален, очень сложно то, что вот это все существует на самом деле сейчас, в 2019 году. Настолько невероятно, что я нахожусь здесь, и это абсолютно не укладывается в моей голове.

Это турне буквально вывернуло жизнь наизнанку. Леня наблюдал за тем, как коренное население обитает в глухих деревнях. Узнавал во что они верят, чем питаются и как организован их быт. Вместе с переводчиком и местным проводником белорус изучал обычаи, привычки и даже ночевал в их простых хижинах. Кстати в жилище папуасов нет ничего, кроме подстилки из сухой травы и костра. Они до сих пор охотятся с помощью луков и копий, а также используют это оружие, чтобы воевать друг с другом.

Леонид Пашковский:

Настолько у людей мало есть! У них есть хижина, есть батат и какие-то шорты с майками. Обсуждать какие-то сложные вопросы с ними не получается, они не мыслят вот этими всеми абстрактными делами, как мы с вами. У них все очень просто: им нужно вырастить батат, нужно его приготовить, нужно побольше свиней вырастить и завести побольше жен – все.

Один из самых ярких моментов путешествия – фестиваль долины Балием. Масштабное событие, каждый год собирает десятки племен вместе. Это что-то вроде музыкального феста, который перенесли на несколько тысяч лет в прошлое.

На первобытной вечеринке – традиционные песни и танцы практически без одежды, но с украшениями из перьев и костей. Скромный фудкорт из овощей и энергетиков – в провинции Папуа не принято употреблять спиртное. Зато в качестве сувениров там продают луки и копья. А вместо развлечений у папуасского народа – забеги свиней.

Леонид Пашковский:

Когда ходишь в городе, к тебе подходят местные, сами папуасы и просят с тобой сфотографироваться. Можно было мне, белому, приехать на фестиваль раздеться, надеть котеку и брать по десять косарей за фоточку, но я же немеркантильный.