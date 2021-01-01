Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство сталкивается с жизненной несправедливостью: девушки красиво снимают своих молодых людей, а те фотографируют так, словно у них в руках не последнее слово науки и техники, а бесполезная игрушка.
Ресурс Bored Panda собрал множество таких примеров, а мы выбрали одиннадцать, показавшихся нам самыми смешными.
Фото: twitter.com/TheEvalTwin
Фото: twitter.com/ehorton56
Фото: twitter.com/francollis17
Фото: twitter.com/j_amyyy
Фото: twitter.com/mecopast
Фото: twitter.com/vaish_navy
Фото: twitter.com/newestnihaad
Фото: twitter.com/kitmajormusic
Фото: twitter.com/evesimeyrich
Фото: twitter.com/EmilyRyde_
Фото: twitter.com/dannellamunoz
Кстати, ранее у нас уже была похожая коллекция снимков. Если хотите ещё посмеяться – смотрите тут.