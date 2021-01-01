Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит

Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство сталкивается с жизненной несправедливостью: девушки красиво снимают своих молодых людей, а те фотографируют так, словно у них в руках не последнее слово науки и техники, а бесполезная игрушка.

Ресурс Bored Panda собрал множество таких примеров, а мы выбрали одиннадцать, показавшихся нам самыми смешными.